ABD Büyükelçiliği’nden, Irak-Türkiye Boru Hattı'nın yeniden açılmasına ilişkin açıklama

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Amerika Birleşik Devletleri’nin kolaylaştırıcılığıyla gerçekleştirilen bu anlaşma, hem Amerikalılara hem de Iraklılara somut fayda sağlayacaktır" ifadelerine yer verildi.

"BÖLGESEL ENERJİ GÜVENLİĞİNİ ARTIRACAK VE IRAK’IN EGEMENLİĞİNİ PEKİŞTİRECEKTİR"

Bu anlaşmanın ABD ve Irak arasındaki ekonomik ortaklığı güçlendireceği söylenen açıklamada, "Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ve Irak hükümetinin üst düzey yetkililerinin yanı sıra, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve üst düzey IKBY yetkililerinin de bu ilerlemenin kaydedilmesindeki kararlı çalışmalarını övgüyle karşılıyoruz. Bu anlaşma, Amerika Birleşik Devletleri ile Irak arasındaki karşılıklı faydaya dayalı ekonomik ortaklığı güçlendirecek, Amerikan şirketleri için Irak genelinde daha istikrarlı bir yatırım ortamını teşvik edecek, bölgesel enerji güvenliğini artıracak ve Irak’ın egemenliğini pekiştirecektir" denildi.

