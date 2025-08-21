ABD Büyükelçiliğine satılınca, "Atatürk'ün vasiyetine aykırı" denilerek harekete geçilmişti! Yargıtay kararı bozdu

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün şartlı bağışı ve vasiyetine aykırı şekilde ABD Büyükelçiliği'ne satıldığı belirtilen araziyle ilgili hükmünü verdi.

SATIŞ KARARI BOZULDU, DAVA YENİDEN GÖRÜLECEK

Daire, şimdilerde üzerinde büyükelçilik binası bulunan alanın satışı kararını bozdu. Eski Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, davanın yeniden görüleceğini aktardı. Nefes'te yer alan habere göre ilk duruşma tarihi ise 24 Eylül 2025.

NE OLMUŞTU?

1983'te Meclis kararıyla Atatürk Orman Çiftliği'nden ayrılmasına karar verilen arazi, önce tıp fakültesi yapılması için Gazi Üniversitesi’ne tahsis edildi. Ardından üniversite araziyi TOKİ'ye devretti ve TOKİ, 88 milyon dolara sattı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği alanlarında Atatürk'ün şartlı bağışı ve vasiyetine aykırı şekilde inşa edilen ABD Büyükelçiliği binası mimari projelerine onay vermedi. Ayrıca oda, proje müelliflerine de müelliflik belgesi düzenlemedi.

Ankara 4. İdare Mahkemesi, 2019'da Şehir Plancıları Odası tarafından yapılan başvuru sonrası açılan davada tartışmalı arazi için 'yürütmeyi durdurma' kararı verdi. Ancak bu karara rağmen büyükelçilik inşaatı devam etti. Ağustos 2022'deyse resmen tamamlanarak faaliyete geçti.