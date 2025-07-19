ABD’de araç kalabalığa daldı: 20’den fazla yaralı

ABD'nin Los Angeles kentinde bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu 20’den fazla kişi yaralandı.
19.07.2025 14:40
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Los Angeles İtfaiye Departmanı, Santa Monica Bulvarı’nda bir aracın kalabalığın içine daldığını ve 20'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Açıklamada, kazada en az 4 kişinin durumunun kritik olduğu bildirildi.
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