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ABD’de araç kalabalığa daldı: 20’den fazla yaralı

ABD'nin Los Angeles kentinde bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu 20’den fazla kişi yaralandı.

ABD’de araç kalabalığa daldı: 20’den fazla yaralı

Los Angeles İtfaiye Departmanı, Santa Monica Bulvarı’nda bir aracın kalabalığın içine daldığını ve 20'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Açıklamada, kazada en az 4 kişinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

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abd
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