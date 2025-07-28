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ABD'de aşırı sıcaklar alarmı: Milyonlar tehlike altında!

ABD'nin büyük bir bölümü aşırı sıcaklarla boğuşuyor. Güneydoğu'da rekor sıcaklıklar beklenirken, Orta Batı ve Kuzeydoğu'da hava durumunda beklenen değişiklikler bir nebze olsun rahatlama sağlayabilir. Milyonlarca kişi için acil durum ilan edildi.

ABD'de aşırı sıcaklar alarmı: Milyonlar tehlike altında!
Sedef Karatay

ABD, Temmuz ayının son günlerinde kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor. Özellikle Güneydoğu eyaletlerinde etkili olan yüksek basınç sistemi, sıcaklıkların rekor seviyelere ulaşmasına neden oluyor.

Meteoroloji uzmanları, hissedilen sıcaklığın birçok bölgede 40 derecenin üzerine çıkabileceği konusunda uyarıyor. ABC News'in haberine göre, milyonlarca kişi için aşırı sıcaklar nedeniyle acil durum ilan edildi. Hastaneler ve acil servisler, sıcak çarpması vakalarına karşı teyakkuzda bulunuyor. Yetkililer, vatandaşları günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve serin ortamlarda bulunmaları konusunda uyarıyor.

ABD de aşırı sıcaklar alarmı: Milyonlar tehlike altında! 1

GÜNEYDOĞU'DA DURUM DAHA KRİTİK

The Weather Channel'ın raporuna göre, Güneydoğu'da durum daha da kritik. Birçok şehirde günlük sıcaklık rekorları kırılabilir. Savanna gibi şehirlerde termometrelerin dayanılmaz seviyelere ulaşması bekleniyor. Yüksek nem oranı da hissedilen sıcaklığı artırarak durumu daha da zorlaştırıyor. Öte yandan, Orta Batı ve Kuzeydoğu'da ise hava durumunda bir değişiklik bekleniyor. Yaz sıcaklarının ardından, daha serin bir hava dalgasının bu bölgelere ulaşması umut ediliyor. Bu durum, Güneydoğu'daki aşırı sıcakların aksine, bu bölgelerde yaşayanlar için bir nebze olsun rahatlama sağlayacak.

ABD de aşırı sıcaklar alarmı: Milyonlar tehlike altında! 2

YETKİLİLER UYARDI

Sıcak hava dalgasının sadece insan sağlığı üzerinde değil, aynı zamanda ekonomi ve altyapı üzerinde de olumsuz etkileri var. Artan enerji tüketimi, elektrik şebekelerinde aşırı yüklenmelere neden olabilirken, tarım ürünleri de sıcaklıklardan olumsuz etkilenebilir. Yetkililer, enerji tasarrufu yapılması ve su kaynaklarının dikkatli kullanılması konusunda çağrıda bulunuyor.

ABD de aşırı sıcaklar alarmı: Milyonlar tehlike altında! 3

ABD'nin büyük bir bölümünde etkili olan aşırı sıcaklar, milyonlarca kişinin hayatını olumsuz etkiliyor. Güneydoğu'da rekor sıcaklıklar beklenirken, Orta Batı ve Kuzeydoğu'da beklenen hava değişimi umut ışığı oluyor. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaya ve gerekli önlemleri almaya çağırıyor. Sıcak hava dalgasının etkileri sadece insan sağlığıyla sınırlı kalmayıp, ekonomi ve altyapı üzerinde de önemli sonuçlar doğurabileceği unutulmamalı.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu ABD Amerika Birleşik Devletleri sıcak çarpması
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