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ABD'de binlerce kişi sokağa indi! Trump ve Musk protestosu: "Elini çek"

ABD’nin Massachusetts eyaletine bağlı Boston şehrinde binlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump ve Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki Elon Musk'ın yürüttüğü politikaları protesto etmek için sokaklara döküldü.

ABD'de binlerce kişi sokağa indi! Trump ve Musk protestosu: "Elini çek"

ABD’de Başkan Donald Trump ve Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki Elon Musk'a tepkiler büyümeye devam ediyor.

"ELİNİ ÇEK"

Massachusetts eyaletine bağlı Boston şehrinde binlerce kişi, "Hand’s Off" (Elini çek) sloganı altında Trump ve Musk'ın yürüttüğü politikalara tepki için protesto gösterisi düzenledi. Ellerinde Ukrayna ve ABD bayrakları ile Boston Şehir Parkı’nda toplanan binlerce gösterici, Trump ve Musk karşıtı sloganlar attı.

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Gösterinin organizatörleri, protestonun kitlesel işten çıkarmalara karşı çıkan federal çalışanlar, üniversite öğrencileri ve öğretim üyeleri ile hükümetin sağlık sigortası programındaki olası kesintileri protesto eden hemşireler gibi birçok mağdur grubu temsil ettiğini belirtti.

"BİZİM ADIMIZA DÜNYADA DÜŞMANLAR EDİNİYOR"

Gösteriye katılan 71 yaşındaki Joyce Ward, Trump’ın Filistin'e destek gösterilerin düzenlendiği üniversitelere yönelik bütçe kesintisi kararını eleştirerek, kararın "yanlış bir karar" ve "intikam" olduğunu belirtti. Ward, "Üniversiteleri antisemitizm nedeniyle hedef alacağını söylüyor. Bu doğru değil. Sadece daha fazla çete tarzı hükümet yönetimi" dedi.

ABD’de hukukun üstünlüğünün bittiğini vurgulayan Ward, "Bizim adımıza dünyada düşmanlar ediniyor. Savaşta değiliz ama barışta da değiliz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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