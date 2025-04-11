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ABD'de dün helikopter, bugün de uçak düştü

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Boca Raton şehrinde 3 kişiyi taşıyan çift motorlu Cessna 310 uçağı, kalkıştan yaklaşık 20 sonra havaalanı yakınlarında düştü. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti. Dün de ABD’nin New York kentinde Hudson Nehri'ne helikopter düşmüş ve 6 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD'de dün helikopter, bugün de uçak düştü

ABD'de uçak kazalarına bir yenisi daha eklendi. Florida eyaletine bağlı Boca Raton şehrinde 3 kişiyi taşıyan çift motorlu Cessna 310 uçağı, yerel saatle 10.30 sıralarında havaalanı yakınlarında düştü. Polis kazanın ardından, "Bu sabah erken saatlerde toplumumuzda bir uçak kazasının meydana geldiğini üzülerek doğruluyoruz" açıklamasını yaptı.

20 DAKİKA HAVADA KALDI

Boca Raton Belediye Başkanı Scott Singer ise yaptığı açıklamada, "Düşüncelerimiz, bu trajik olaydan etkilenen herkesle birlikte. Devam eden soruşturmalar sırasında, ilgili ailelere karşı sabır ve saygı gösterilmesini rica ediyoruz" dedi.

Uçuş takip sitesi FlightRadar24'e göre, Cessna 310R, düşmeden önce yaklaşık 20 dakika havada kaldı.

Yetkililer, Boca Raton Havaalanı'ndan kalkış yapan uçağın Tallahassee Uluslararası Havaalanı'na doğru gittiğini bildirdi.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Dün de ABD’nin New York kentinde Hudson Nehri'ne helikopter düşmüş ve 6 kişi hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
uçak abd
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