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  4. ABD’de gemide 100 kişi hastalandı! Temizlik önlemleri alındı…

ABD’de gemide 100 kişi hastalandı! Temizlik önlemleri alındı…

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
08.02.2025 12:22
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ABD’de bir kruvaziyer gemisinde, yolcular arasında mide ve bağırsak rahatsızlıkları nedeniyle yaklaşık 100 kişi hastalandı.

ABD’de gemide 100 kişi hastalandı! Temizlik önlemleri alındı…

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), durumu araştırmak için soruşturma başlattı.

NOROVİRÜS MÜ?

CDC verilerine göre, Royal Caribbean’a ait gemideki salgın, mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi belirtilerle kendini gösterdi.

CDC, hastalığın norovirüs gibi bulaşıcı bir virüsten kaynaklanıp kaynaklanmadığını araştırıyor.

norovirüs

Gemi, 1 Şubat’ta Florida'nın Tampa kentinden hareket edip, Meksika, Honduras ve Belize’ye uğrayacağı yedi günlük bir seyahate çıktı.

TEMİZLİK ÖNLEMLERİ ALINDI!

Royal Caribbean yetkilileri, salgının yayılmasını önlemek amacıyla gemide temizlik ve dezenfeksiyon önlemlerini arttırdıklarını duyurdu.

Yolculara, el hijyenine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

Kaynak:DHA

Anahtar Kelimeler:
gemi hastalık abd
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