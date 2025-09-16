ABD'de Georgia Yüksek Mahkemesi, Bölge Savcısı Willis'in Trump'ın davasına dönmesine onay vermedi

Georgia Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamada, Bölge Savcısı Willis'in Trump'la ilgili davaya dönmek için yaptığı başvurunun reddedildiği bildirildi.

ABD Başkanı Trump da konuyla ilgili Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, kararın Amerikan adaleti için "büyük bir zafer" olduğunu ifade etti.

Trump, açıklamasında, "Georgia'da adalet ve hukuk için büyük bir zafer olarak, Georgia Yüksek Mahkemesi, Bölge Savcısı Fani Willis ve onun savcılar ekibinin, bana karşı haksız ve acımasızca yürütülen sahte cadı avından kesin olarak diskalifiye olduğuna karar verdi." ifadesini kullandı.

Georgia'daki "2020 seçim sonuçlarına müdahale girişimi" davasına bakan Savcı Nathane Wade ile Bölge Savcısı Willis arasında "romantik ilişki" olduğu ortaya çıkınca, Trump'ın da girişimiyle Willis söz konusu davaya bakmaktan men edilmişti.

Willis, davaya yeniden dönebilmek için konuyu Georgia Yüksek Mahkemesi'ne taşımıştı.

Georgia'nın Atlanta kentinde, "eyaletteki 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi" iddiasını uzun süredir soruşturan Fulton bölgesi savcılarının sundukları deliller ve tanık ifadelerinin ardından Trump'a yeni suçlamalar isnat edilen iddianame 14 Ağustos'ta kamuoyuna açıklanmıştı.

98 sayfalık 41 suçlamanın yer aldığı iddianamede, Trump'a, aralarında "bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik", "yalan beyanda bulunmak için komplo kurma" ve "eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme" başlıklarının da bulunduğu 13 suç isnat edilmişti.

Trump, hakkındaki dava nedeniyle Başsavcı Willis'i "radikal sol bölge savcısı" sözleriyle eleştirmiş, "Willis, cadı avı için kampanya yürüttü ve kampanya yapmaya, para toplamaya devam ediyor. Bu cadı avı, sahtekar Joe Biden'ın Adalet Bakanlığı ile sıkı koordinasyon içinde." şeklinde ifadeler kullanmıştı.

ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi de Willis hakkındaki "uygun olmayan romantik ilişki" iddiaları hakkında inceleme başlatarak, Willis'ten bu konuda ve Trump davasını kapsayan hususlarda belge talebinde bulunmuştu. (AA)