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ABD'de gerilim yükseliyor! Başkan Trump'tan çarpıcı açıklama: "Ülkemiz işgal ediliyor, saldırılarla karşı karşıyayız"

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'ta yaşanan protestolar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trump yaptığı açıklamada, "Ülkemiz işgal ediliyor, saldırılarla karşı karşıyayız" dedi.

ABD'de gerilim yükseliyor! Başkan Trump'tan çarpıcı açıklama: "Ülkemiz işgal ediliyor, saldırılarla karşı karşıyayız"
Begüm Özkaynak

ABD'deki iç karışıklık sokakları yangın yerine çevirmeye devam ediyor. Polisle protestocular arasında günlerdir süren çatışmalar gitgide şiddetleniyor. ABD Başkanı Trump, ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Karolina'da ABD askerlerine hitap etti.
Trump yaptığı açıklamada "Amerikan bayraklarını gördünüz mü? Onları taşımıyorlardı, yakıyorlardı. Amerikan bayrağı yakanlar 1 yıllığına hapse gitmeli." dedi.

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"BİRÇOK AKIL HASTASI EN APTALCA POLİTİKALAR NEDENİYLE BURAYA GELDİLER"

Trump açıklamasından satırbaşları şu şekilde;

Durumla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum; çok vahşi saldırılar oldu, birçok ev yandı. Ordu kahramanca mücadele etti. Ülkelerinin mahvolmasına göz yumamazlar, Kaliforniya’daki yangınlar gibi. Tekrar olmasına müsaade edemem. Kamusal düzenin bozulduğunu görüyorsunuz. İstilacılar tarafından bozuldu. Ülkemiz işgal ediliyor, saldırılarla karşı karşıyayız. Milyonlarca insan ülkemize gelip işgal etmeye çalışıyorlar. Birçok akıl hastası en aptalca politikalar nedeniyle buraya geldiler. Yanlış cinsiyet ve sınır politikaları nedeniyle geldiler. Çok büyük çekiçlerle her şeyi yıkıp, döküyorlar. Çok profesyoneller. Ama bizim askerler kadar öfkeli değillerdi. Bizim askerlerimiz çok çetindi. Bizim ordumuzun üzerine el bombaları atıp, çok ciddi zarar vermeye çalıştılar. Köprülere ve arabalara zarar verdiler, ele geçirmeye çalıştılar.

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"AMERİKAN BAYRAĞI YAKANLAR 1 YILLIĞINA HAPSE GİTMELİ"

Amerikan bayraklarını gördünüz mü? Onları taşımıyorlardı, yakıyorlardı. Amerikan bayrağı yakanlar 1 yıllığına hapse gitmeli. Bakalım bunu yapabilecekler mi? Bazı senatörlerimizle bununla ilgili çalışıyoruz. El bombaları atıyor ve polise mobbing yapıyorlar. Halbuki polisler bu ülkeyi seviyor ve korumaya çalışıyorlar. Biden zamanından gelen kötü bir kadro var.

"SALDIRILAR FİNANSE EDİLİYOR"

Birileri bu isyanları finanse ediyor ve biz ortaya çıkaracağız. Kamusal görevlilerimizin saldırıya uğramasına izin vermeyeceğiz. ‘Yabancı düşmanlar’ onlara izin vermeyeceğiz. Bütün ülkelerin akıl hastanelerinden geldiler, kendi ülkelerinden kovuldular ve bizim ülkemize geldiler. Federal kanunları yerle bir etmeye çalışıyorlar. Los Angeles polisine zarar vermeye çalışıyorlar. Kaliforniyalı vatandaşlar bizim için kıymetli. İşgali durdurmak isteyenler üniformalılardır. Onlar ülkelerini korumaya çalışıyorlar.

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"KALİFORNİYA VALİSİ'NİN KAPASİTESİ YETERLİ DEĞİL"

Los Angeles-Kaliforniya Valisi’nin kapasitesi bu iş için yeterli değil. Federal kanunları dinlemiyor ve suçlu işgalcilerle iş birliği yapıyor. Eğer tutumunu değiştirmezse bu işgal bitmeyecek. Dünyanın her yerinden gelmiş suçlulardan bahsediyoruz. ABD buna izin vermeyecek. Ama bütün bunlar bir önceki kapasitesi bu göreve uygun olmayan başkan sayesinde oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Protesto Los Angeles trump
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