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ABD'de göçmenlik yargıcı, Rümeysa Öztürk'ün kefaletle bırakılmasına karşı çıktı!

ABD'de göçmenlik yargıcı, Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün kefaletle serbest bırakılmasına karşı çıktı.

ABD'de göçmenlik yargıcı, Rümeysa Öztürk'ün kefaletle bırakılmasına karşı çıktı!

Rümeysa Öztürk, 2 haftadan fazladır tutulduğu Louisiana eyaletinde bugün göçmenlik mahkemesine çıkarıldı. Basına kapalı yapılan duruşmada, Öztürk'ün avukatları, Trump yönetiminin, Gazze'deki saldırılara ilişkin öğrenci gazetesine yazdığı bir köşe yazısı nedeniyle müvekkillerini gözaltına alma ve sınır dışı etme girişiminde bulunduğunu belirterek, Öztürk'ün kefaletle bırakılmasını talep etti.

İç Güvenlik Bakanlığı avukatları ise Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasının ‘uçuş’ ve ‘toplum açısından tehlike’ riski bulunduğunu savunarak, kefaletle serbest bırakılmasına karşı çıktı. Göçmenlik yargıcı, Öztürk'ün kefaletle bırakılması talebini reddetti, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
göçmen abd
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