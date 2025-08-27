HABER

ABD’de ilkokula silahlı saldırı: 3 ölü, 20 yaralı

ABD’nin Minnesota eyaletinde özel bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

ABD’de ilkokula silahlı saldırı: 3 ölü, 20 yaralı

ABD’nin Minnesota eyaletinde yer alan Minneapolis kentinde özel bir ilkokul olan Annunciation Katolik Okulu’na silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı ihbarının ardından bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. ABD Adalet Bakanlığı'ndan bir yetkili, saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını açıklayarak, saldırganın da ölenler arasında olduğunu söyledi.

OKULLAR İKİ GÜN ÖNCE AÇILMIŞTI

Yaklaşık 395 öğrencisi olan okulda yeni eğitim-öğretim yılı iki gün önce başlamıştı. Yerel basın, saldırının çocukların sabah ayininde olduğu sırada düzenlendiğini aktardı.

"BEYAZ SARAY BU KORKUNÇ OLAYI TAKİP ETMEYE DEVAM EDECEK"

ABD Başkanı Donald Trump, saldırı hakkında bilgilendirildiğini belirterek, "FBI hızlı bir şekilde olaya müdahale etti ve şu anda olay yerindeler. Beyaz Saray bu korkunç olayı takip etmeye devam edecek" dedi.

(İHA)

27 Ağustos 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

