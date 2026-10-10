ABD'de Isaias Kasırgası nedeniyle 2 kişi öldü, 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı

Meteoroloji uzmanları, dün gece geç saatlerde Florida'nın Destin kenti yakınlarında yaklaşık saatte 170 kilometre hızla karaya ulaşan kasırganın, kategori 2 seviyesinde bir fırtınaya dönüştüğünü, ardından gece boyunca Alabama'ya doğru ilerlerken hızını daha da kaybederek tropikal sonrası siklona dönüştüğünü bildirdi.

ABD'DE ISAİAS KASIRGASI

Yerel yetkililer Isaias nedeniyle Georgia eyaleti dahil toplamda 800 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığını açıkladı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 800 BİNDEN FAZLA KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Jefferson İlçe Acil Durum Yönetim Ajansı'ndan yapılan açıklamada Alabama'nın Birmingham kentinde bir evin üzerine ağaç düşmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Florida'nın Escambia bölgesinde de aynı nedenle meydana gelen bir ölüm doğrulandı.

Söz konusu eyaletlerdeki meteoroloji uzmanları, yer yer 38 santimetreye kadar yağış beklendiğini bildirerek, hortum, şiddetli rüzgar ve yoğun yağış uyarısı yaptı.

BÖLGE HALKINA UYARI

Yerel yetkililer, sel baskınlarının ve hortumların olabileceğini bildirerek bölge halkını tedbirli olmaları konusunda uyardı.

ABD'de Ekim 2024'te meydana gelen Milton Kasırgası'ndan bu yana yaklaşık iki yıldır karaya ulaşan kasırga yaşanmamıştı.

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır