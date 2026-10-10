HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD'de Isaias Kasırgası nedeniyle 2 kişi öldü, 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı

Isaias Kasırgası'nın etkisini sürdürdüğü ABD'nin güney eyaletlerinde 2 kişi hayatını kaybetti, 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

ABD'de Isaias Kasırgası nedeniyle 2 kişi öldü, 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı

Meteoroloji uzmanları, dün gece geç saatlerde Florida'nın Destin kenti yakınlarında yaklaşık saatte 170 kilometre hızla karaya ulaşan kasırganın, kategori 2 seviyesinde bir fırtınaya dönüştüğünü, ardından gece boyunca Alabama'ya doğru ilerlerken hızını daha da kaybederek tropikal sonrası siklona dönüştüğünü bildirdi.

ABD de Isaias Kasırgası nedeniyle 2 kişi öldü, 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı 1

ABD'DE ISAİAS KASIRGASI

Yerel yetkililer Isaias nedeniyle Georgia eyaleti dahil toplamda 800 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığını açıkladı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 800 BİNDEN FAZLA KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Jefferson İlçe Acil Durum Yönetim Ajansı'ndan yapılan açıklamada Alabama'nın Birmingham kentinde bir evin üzerine ağaç düşmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Florida'nın Escambia bölgesinde de aynı nedenle meydana gelen bir ölüm doğrulandı.

Söz konusu eyaletlerdeki meteoroloji uzmanları, yer yer 38 santimetreye kadar yağış beklendiğini bildirerek, hortum, şiddetli rüzgar ve yoğun yağış uyarısı yaptı.

ABD de Isaias Kasırgası nedeniyle 2 kişi öldü, 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı 2

BÖLGE HALKINA UYARI

Yerel yetkililer, sel baskınlarının ve hortumların olabileceğini bildirerek bölge halkını tedbirli olmaları konusunda uyardı.

ABD'de Ekim 2024'te meydana gelen Milton Kasırgası'ndan bu yana yaklaşık iki yıldır karaya ulaşan kasırga yaşanmamıştı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump, çabaları karşılığında 8 Nobel Barış Ödülü alması gerektiğini söylediTrump, çabaları karşılığında 8 Nobel Barış Ödülü alması gerektiğini söyledi
Tunus'ta sendikalar iktidara karşı güç arayışındaTunus'ta sendikalar iktidara karşı güç arayışında

Anahtar Kelimeler:
kasırga Fırtına abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir büyükşehir daha AK Partiye katılıyor! Canlı yayında açıkladı

Bir büyükşehir daha AK Partiye katılıyor! Canlı yayında açıkladı

Trump, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceğini açıkladı

Trump, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceğini açıkladı

Emre Belözoğlu Galatasaray maçının son saniyelerinde çılgına döndü!

Emre Belözoğlu Galatasaray maçının son saniyelerinde çılgına döndü!

Cenazede dekolte krizi! 'Başını kapatmış ama...'

Cenazede dekolte krizi! 'Başını kapatmış ama...'

Sigara satışında yeni dönem başlıyor

Sigara satışında yeni dönem başlıyor

Bir dönemin ünlü havayoluydu! Şimdi uçakları havaalanında çürüyor

Bir dönemin ünlü havayoluydu! Şimdi uçakları havaalanında çürüyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.