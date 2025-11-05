ABD'de kargo uçağının düştüğü anlar gündem oldu! 7 kişinin öldüğü 11 kişinin yaralandığı kazada facia kameralara yansıdı

ABD’nin Kentucky eyaletinde, Louisville’deki Muhammad Ali Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan bir UPS kargo uçağı, havalandıktan kısa süre sonra düşerek büyük bir kazaya neden oldu. Olayda en az 7 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından ortaya çıkan görüntüler, uçağın pistte havalandıktan hemen sonra yere çakıldığını ve alev topuna dönerek çevreyi sardığını gözler önüne seriyor.

“ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİYORUZ”

Kentucky Valisi Andy Beshear, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada kazayla ilgili endişelerini paylaştı. Beshear, UPS kargo şirketine ait uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğünü belirterek, “Louisville’den gelen haberler bu gece kötü. Ölü sayısı en az 7’ye ulaştı ve bu sayının artması bekleniyor. Kayıp iki çalışanımız da bulunuyor” dedi.

Vali Beshear ayrıca kazada yaralanan 11 kişinin çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığını belirtti ve uçakta çevre için tehlikeli bir kargo bulunmadığını vurguladı.

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Louisville Belediye Başkanı Craig Greenberg de kazanın ardından tüm acil müdahale ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini söyledi. Greenberg, kazadan sonra çıkan yangını söndürme çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini ifade etti.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olay yerinden paylaşılan görüntülerde, uçağın kalkışı sırasında sol kanadındaki motorundan alevler çıktığı, havalandıktan hemen sonra yere çakıldığı ve büyük bir alev topuna dönerek pist çevresini sardığı görüldü.