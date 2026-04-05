ABD’de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran’ın "tuzak" kurduğu şüphesi

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz cuma günü İran’ın güneyinde düşürülen F-15 savaş uçağının dağlık arazide mahsur kalan mürettebat üyesini kurtarma sürecine ilişkin ABD medyasına açıklamalarda bulundu. Trump, başlangıçta kendilerine mürettebat üyesinden gelen mesajın İranlıların ABD güçlerini tuzağa çekmek için kullandıkları bir hile olabileceğinden endişe ettiklerini söyledi.

ABD İTİRAF ETTİ: "TUZAĞA ÇEKİLİYORUZ DİYE KORKTUK"

Yaralı olmasına rağmen bir günü aşkın bir süre boyunca dağlık arazide hayatta kalan personele ilişkin açıklamasında Trump, "Binlerce barbar, onu avlıyordu. Hatta bölge halkı bile onu arıyordu. Onu bulana ödül vaat ediyorlardı" dedi.

Trump, F-15 savaş uçağının silah sistemleri subayı olan mürettebat üyesinin kurtarıldığı operasyona 200 kadar askerin katıldığını açıkladı. Trump, savaş uçağının ise omuzdan ateşlenen bir füze ile vurulduğunu söyledi. Duruma ilişkin olarak Trump, "Şansları yaver gitti" ifadelerini kullandı.

Trump, pilotun dağdaki bir yarıkta saklandığını ve ABD’nin subayın yerini teknolojik imkanları sayesinde tespit etmeyi başardığını söyledi.

PİLOTUN MESAJI, TUZAK ŞÜPHESİ UYANDIRDI

Trump, başlangıçta subaydan alınan telsiz mesajının ardından ABD tarafının pilotun İran’ın eline geçmiş olabileceğinden ve İranlıların ABD güçlerini tuzağa çekmek için yanıltıcı sinyaller göndermesinden şüphelendiklerini açıkladı. Trump, silah sistemleri subayının uçaktan fırlatıldıktan sonra telsiz üzerinden kısa ve alışılmadık bir mesaj gönderdiğini ve bu mesajda, "Güç Tanrı’nındır" dediğini söyledi. Trump, "Telsiz üzerinden gönderdiği mesaj, bir Müslüman tarafından söylenebilecek bir şeye benziyordu" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump, pilotu tanıyanların onu dindar bir insan olarak bildiklerini ve onun bu ifadeleri kullanabileceğini teyit ettiklerini anlattı.

Trump’ın açıklamaları, basına konuşan bir savunma yetkilisi tarafından da teyit edildi ancak subaydan gelen mesaj, "Tanrı iyidir" olarak ifade edildi. Basına konuşan savunma yetkilisi de, "Başlangıçta durum pek net değildi ancak hayatta olduğunu ve esir alınmadığını doğruladık. Onu tanıyanlar da dindar biri olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

PİLOT İÇİN GÜNDÜZ, SİLAH SİSTEMLERİ SUBAYI İÇİN İSE GECE OPERASYON YAPILDI

ABD Başkanı Trump, F-15 uçağının pilotunun ise çok daha hızlı bir şekilde, gündüz vakti ve İranlıların yoğun ateşi altında kurtarıldığını söyledi. Basına konuşan bir savunma yetkilisi, pilotun kurtarılması için geçtiğimiz cuma günü gerçekleştirilen ilk operasyonun cüretkar ve hızlı bir kapkaç harekatı olduğunu, cumartesi günü silah sistemleri subayı için gerçekleştirilen operasyonun ise gece saatlerinde İran içinde geçici bir üs kurulmasının ardından yapıldığını aktardı.

Savunma yetkilisi, "İki mürettebat üyesi, birbirinden birkaç mil ötedeydi. Çevrede yüzlerce İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bulunuyordu" dedi.

İSRAİL ORDUSU YARDIM ETTİ

ABD Başkanı Trump, F-15 uçağı mürettebatının kurtarılmasına yönelik iki arama-kurtarma operasyonunda da İsrail ordusundan "biraz" yardım aldıklarını açıkladı. İsrail tarafı ile iyi birer partner olduklarını söyleyen Trump, "Büyük kardeş ve küçük kardeş gibiyiz" ifadelerini kullandı.

ABD’li bir savunma yetkilisi ise İsraillilerin silah sistemleri subayının konumuna ilişkin bilgi sağlamadığını ancak sahadaki genel duruma ilişkin istihbarat paylaştıklarını söyledi.

İsrailli yetkililer ise İsrail Hava Kuvvetleri’nin İran güçlerinin bölgeye ulaşmasını engellemek için bir saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

