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ABD’de kızamık alarmı! Ölüm oranları artıyor…

07.03.2025 15:12
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ABD'nin New Mexico eyaletinde kızamık nedeniyle bir kişinin hayatını kaybetmesiyle, son 10 yılda ülkedeki kızamık kaynaklı ölümlerin sayısı 2'ye yükseldi. Eyalet Sağlık Bakanlığı, bu ölümün, New Mexico'da 40 yılı aşkın bir süredir görülen ilk kızamıkla bağlantılı ölüm olduğunu duyurdu. Detaylar haberimizde…

ABD’de kızamık alarmı! Ölüm oranları artıyor…

ABD’de kızamık nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, ülkedeki kızamık kaynaklı ölümlerin sayısı 2’ye yükseldi. Eyalet sağlık bakanlığı, bu ölümün son 10 yıl içinde gerçekleşen ikinci kızamık bağlantılı can kaybı olduğunu duyurdu.

10 YILDA İKİNCİ CAN KAYBI

ABD’nin New Mexico eyaletinde kızamık testi pozitif çıkan bir kişi hayatını kaybetti. Eyalet sağlık bakanlığı, son 10 yılda ülkede kızamık bağlantılı ikinci can kaybı olduğu açıkladı.

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New Mexico Sağlık Bakanlığı Kamu Bilgilendirme Sorumlusu David Morgan, hayatını kaybeden şahsın aşı yaptırmadığını ve ölümünden önce de herhangi bir tıbbi destek istemediğini söyledi.

Can kaybının 40 yılı aşkın bir süredir eyalet genelinde kızamığa bağlı ilk ölüm olduğunu ifade eden Morgan, asıl ölüm nedenine ilişkin soruşturmanın ise sürdüğünü bildirdi.

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159 KIZAMIK VAKASI GÖRÜLDÜ

Adı açıklanmayan yetişkin hastanın can kaybının, eyaletteki de kızamık bağlantılı ilk ölüm olduğu ifade edildi.

ABD’li yetkililer, kızamık vakalarının Batı Teksas'ta hızla yayıldığını ifade ederken Salı günü itibariyle 159 kızamık vakası görüldüğünü bildirdi. New Mexico'ya bağlı Lea County’de ise 10 vaka tespit edildiği ifade edildi.

İKİ DOZ AŞI YÜZDE 97 ORANINDA ETKİLİ

Geçen hafta Teksas'ta bir çocuk, son on yılda ABD’de kızamık nedeniyle hayatını kaybeden ilk ölüm olmuştu. Hayatını kaybeden çocuğun aşı olmadığını hatırlayan uzmanlar, kızamığı önlemenin en etkili yolunun MMR aşısı olduğunu ve iki doz aşının yüzde 97 oranında etkili olduğunu belirtiyor.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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