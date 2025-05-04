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ABD'de kızamık salgını: Vaka sayısı 1000'e yaklaştı

ABD'de 935 teyit edilmiş kızamık vakası olduğu bildirildi.

ABD'de kızamık salgını: Vaka sayısı 1000'e yaklaştı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ülke çapında doğrulanmış vakaların artmaya devam ettiğini açıkladı. CDC'nin teyit edilmiş kızamık vaka sayısı 935 olarak belirtilirken, bu rakamın 2024 yılının tamamında görülen miktarın üç katından fazla olduğu kaydedildi.

Texas'ta üç aydır devam eden salgının, önceki gün itibarıyla teyit edilen 683 vaka ile vakaların büyük çoğunluğunu oluşturduğu ifade edildi. Salgın New Mexico, Oklahoma ve Kansas'a da yayıldı. Üç ya da daha fazla vaka olarak tanımlanan aktif salgınların görüldüğü diğer eyaletler arasında Indiana, Michigan, Montana, Ohio, Pennsylvania ve Tennessee yer alıyor. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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abd
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