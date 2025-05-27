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ABD'de korku dolu anlar! Seyir halindeki kamyon patladı, 4 ev hasar gördü

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Cansu Akalp

ABD'de korku dolu anlar yaşandı. Chicago kentinde propan tankı taşıyan seyir halindeki kamyonun patlaması sonucu sürücü yaralandı, çevredeki 4 ev hasar gördü.

ABD'nin Illinois' eyaletinde, sakin bir caddede kapalı kasa bir kamyon aniden patladı.

Görüntüler bir evin kamerasına saniye saniye yansıdı. Patlama büyük bir şok dalgası yaratarak mahalledeki birçok eve zarar verdi ancak mucizevi bir şekilde can kaybı yaşanmadı.

"HAVAİ FİŞEK PATLAMASINA BENZİYOR"

Görüntülerde, mahalleden geçen kamyondan dumanlar yükseliyor ardından kamyon patlayıp alev topuna dönüyor.

Olay yerine gelen yetkililer, kazanın kamyonun arkasındaki propan tankının sızıntı yapması sonucu meydana geldiğini açıkladı. Komşular, patlamanın havai fişek patlamasına benzediğini söyledi.

Patlamanın şiddetiyle enkaz parçaları sokağa ve evlere sıçradı. 4 evde hasar meydana geldi.

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HAFİF YARALARLA KURTULDU!

Sürücü mucizevi bir şekilde patlamadan sadece hafif yaralarla kurtulmayı başardı ve hastaneye kaldırdı.

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Anahtar Kelimeler:
patlama abd
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