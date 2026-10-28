HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD'de mal ticareti açığı eylülde arttı

ABD'de mal ticareti açığı, eylülde aylık bazda yüzde 2,1 artarak 134,9 milyar dolarla Mart 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'de mal ticareti açığı eylülde arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin mal ticareti dengesi ile toptan ve perakende stoklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, mal ticareti açığı eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,1 artarak 134,9 milyar dolara çıktı.

Böylece mal ticareti açığı Mart 2025'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyesine ulaştı.

Piyasa beklentisi, mal ticareti açığının bu dönemde 130,4 milyar dolar olması yönündeydi.

Mal ticareti açığı, ağustosta 132,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

ABD'nin mal ihracatı eylülde bir önceki aya göre 5,3 milyar dolar artarak 209,2 milyar dolara, mal ithalatı ise 8,1 milyar dolar yükselerek 344,1 milyar dolara ulaştı.

Aynı dönemde toptan eşya stokları aylık bazda yüzde 0,6 artarak 1,01 trilyon dolara yükseldi.

Perakende stokları da eylülde aylık bazda yüzde 0,3 artarak 885,3 milyar dolara çıktı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YÖK Başkanı Özvar, Orta Asya’da eğitim ve bilim alanında işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısı yaptıYÖK Başkanı Özvar, Orta Asya’da eğitim ve bilim alanında işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısı yaptı
Rusya: Ukrayna'da Sumi ve Harkiv bölgelerinde 2 yerleşim yerini ele geçirdikRusya: Ukrayna'da Sumi ve Harkiv bölgelerinde 2 yerleşim yerini ele geçirdik

Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Birleşik Devletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bölgede çatışmalar tırmanıyor! "Bakanlık binasını ve havalimanını vurduk"

Bölgede çatışmalar tırmanıyor! "Bakanlık binasını ve havalimanını vurduk"

Saran, Ela Rumeysa Cebeci ile mesajlarını açıkladı

Saran, Ela Rumeysa Cebeci ile mesajlarını açıkladı

Fenerbahçe'de yeni hoca için geri sayım! Listenin ilk sırası o

Fenerbahçe'de yeni hoca için geri sayım! Listenin ilk sırası o

Reytinglerde sıfırı gördü! Hemen fişi çekildi

Reytinglerde sıfırı gördü! Hemen fişi çekildi

Sucuktan domuz eti çıktı! Markalar tek tek ifşa oldu

Sucuktan domuz eti çıktı! Markalar tek tek ifşa oldu

Emekliye refah payı ve ek ödeme gündemde! İşte detaylar

Emekliye refah payı ve ek ödeme gündemde! İşte detaylar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.