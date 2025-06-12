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ABD'de paniğe yol açan olay! Uçak pist dışına çıktı

ABD'nin Massachusetts eyaletinde, bir uçağın iniş sırasında pistten çıktığı bildirildi. Havalimanı görevlileri, olayda yaralanan olmadığını, tüm yolcuların uçağın merdivenlerinden indirilerek, otobüslerle terminale taşındığını kaydetti.

ABD'de paniğe yol açan olay! Uçak pist dışına çıktı

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Chicago'dan kalkarak Massachusetts eyaletinin başkenti Boston'daki Logan Uluslararası Havalimanı'na gelen Airbus A220 tipi yolcu uçağının, kayarak asfalt pistin dışına sürüklendiği ve çimlik alanda durabildiğini aktardı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Havalimanı görevlileri, olayda yaralanan olmadığını, tüm yolcuların uçağın merdivenlerinden indirilerek, otobüslerle terminale taşındığını kaydetti.

FAA yetkilileri, Boston'dan kalkan uçakların, olay sebebiyle yaklaşık 30 dakika geciktiğini belirtti.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Birleşik Devletleri uçak
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