HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD de peşinde! Netanyahu 'ilginç istihbarata sahibiz' diyerek açıkladı:"Tam 400 kilogram yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyum"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın ABD saldırısı öncesi zenginleştirilmiş uranyumun büyük kısmını gizli bir yere taşındığı iddialarına değinerek, "İran'ın 400 kilogram yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyumunun nerede olduğuna dair ‘ilginç istihbarata' sahibiz" dedi. Öte yandan, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarına ilişkin sürecin, Tahran ile yapılacak görüşmelerde gündem maddelerinden biri olacağını söyledi.

ABD de peşinde! Netanyahu 'ilginç istihbarata sahibiz' diyerek açıkladı:"Tam 400 kilogram yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyum"
Begüm Özkaynak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın ABD saldırısı öncesi zenginleştirilmiş uranyumun büyük kısmını gizli bir yere taşındığı iddialarına değindi. Netanyahu, İsrail'in İran'ın 400 kilogram yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyumunun nerede olduğuna dair "ilginç istihbarata" sahip olduğunu iddia etti ancak ayrıntı vermedi.

thumbs_b_c_b953191b16f98b279e6d078ad336ab94

İRAN'IN NÜKLEER SİLAHLANMA KONUSUNDA PROGRAMI HIZLANDIRDIĞINI İDDİA ETTİ

Netanyahu, İsrail'in İran'a karşı "harekete geçmesi gerektiğini" çünkü İran'ın Eylül 2024'te Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından nükleer silahlanma konusunda programı hızlandırdığını iddia etti.

thumbs_b_c_82e318c6de33294d1c0fdc4a280aee08

"TRUMP AMERİKA İÇİN DOĞRU OLANI YAPACAKTIR"

ABD Başkanı Donald Trump ile bu konuda endişelerini paylaştığını aktaran Netanyahu, "Ona harekete geçmemiz gerektiğini söyledim ve o da bunu çok iyi anladı. İş başa düştüğünde doğru olanı yapacağını biliyordum. Amerika için doğru olanı yapacaktır. Özgür dünya için doğru olanı yapacaktı. Uygarlık için doğru olanı yapardı" dedi.

trump1

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI RUBİO: "DEĞERLENDİRMEMİZ ÇOK MİKTARDA YÜZDE 60 ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUMUN GÖMÜLÜ OLDUĞUNU VARSAYMAMIZ GEREKTİĞİ YÖNÜNDE"

ABD'nin İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine yönelik düzenlediği saldırıların ardından konuşan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın saldırı öncesi zenginleştirilmiş uranyumun büyük kısmının Fordow tesisinden gizli bir yere taşındığı iddialarına değinmişti.

thumbs_b_c_176f680baca4c2a4c5856dfe42aba2b2

Rubio, "Uranyumun taşındığına dair bir işaret yok. Şu anda İran içinde hiçbir şeyi taşıyamazlar. Bir kamyon bir yere hareket ettiğinde, İsrail bunu görür, hedef alır ve imha eder. Taşındığını sanmıyorum. Bu nedenle bizim değerlendirmemiz, İsfahan'da yerin derinliklerinde çok miktarda yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyumun gömülü olduğunu varsaymamız gerektiği yönünde" demişti.

VANCE: "BİLDİĞİMİZ ŞEY, İRAN'I NÜKLEER PROGRAMLARINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE GERİYE DÜŞÜRDÜĞÜMÜZDÜR"

Amerikan ABC News kanalına konuk olan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik düzenlediği hava saldırıları hakkında konuştu.

İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun imha edilip edilmediği sorusuna Vance, "Önümüzdeki haftalarda bununla ilgili bir şeyler yapmayı sağlamak için çalışacağız ve bu, İranlılarla yapacağımız görüşmelerin konularından biri olacak." şeklinde yanıt verdi.

thumbs_b_c_565dc9eddb4d31b9f0da2f04c58f0f37

Vance, İran'ın artık bu stokları silah kalitesinde uranyuma dönüştürme kapasitesine sahip olmadığını söyleyerek asıl hedeflerinin de bu olduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tesislerin yok edildiğini savunmasının ardından New York Times'ın Fordo tesisinin "ağır hasar gördüğü ancak tamamen yok edilmediği" yönündeki haberine ilişkin ise Vance, "Ciddi hasar görmek ile tamamen yok edilmek arasındaki fark tam olarak nedir, emin değilim. Bildiğimiz şey, (İran'ı) nükleer programlarında önemli ölçüde geriye düşürdüğümüzdür." dedi.

Trump, bu sabah saatlerinde İran'da Fordo, Natanz ve Isfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

(AA-İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Netanyahu, Trump için Ağlama Duvarı'nda dua ettiNetanyahu, Trump için Ağlama Duvarı'nda dua etti
Yüksekova'da trafik kazası: 5 yaralıYüksekova'da trafik kazası: 5 yaralı

Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Uranyum abd netanyahu trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adalet Bakanı Tunç'tan Fatih Altaylı açıklaması: "Demokratik toplumlarda eleştiri ile suç arasındaki sınır nettir"

Adalet Bakanı Tunç'tan Fatih Altaylı açıklaması: "Demokratik toplumlarda eleştiri ile suç arasındaki sınır nettir"

Okan Buruk'a öyle bir takım talip oldu ki... Giderse bir yılda servet kazanacak!

Okan Buruk'a öyle bir takım talip oldu ki... Giderse bir yılda servet kazanacak!

Yolcu otobüsünde dehşet anları! Otobanın ortasında indirip darp ettiler

Yolcu otobüsünde dehşet anları! Otobanın ortasında indirip darp ettiler

Dünya İran'ın hamlesini bekliyordu: Zehir zemberek ABD açıklaması! "Misilleme kararı aldık..."

Dünya İran'ın hamlesini bekliyordu: Zehir zemberek ABD açıklaması! "Misilleme kararı aldık..."

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Gideceği takımı İtalyanlar duyurdu

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Gideceği takımı İtalyanlar duyurdu

ABD'nin saldırı sonrası BM'den kritik açıklama: "Tehlikeli bir dönüm noktası"

ABD'nin saldırı sonrası BM'den kritik açıklama: "Tehlikeli bir dönüm noktası"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.