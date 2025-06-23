ABD de peşinde! Netanyahu 'ilginç istihbarata sahibiz' diyerek açıkladı:"Tam 400 kilogram yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyum"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın ABD saldırısı öncesi zenginleştirilmiş uranyumun büyük kısmını gizli bir yere taşındığı iddialarına değindi. Netanyahu, İsrail'in İran'ın 400 kilogram yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyumunun nerede olduğuna dair "ilginç istihbarata" sahip olduğunu iddia etti ancak ayrıntı vermedi.

İRAN'IN NÜKLEER SİLAHLANMA KONUSUNDA PROGRAMI HIZLANDIRDIĞINI İDDİA ETTİ

Netanyahu, İsrail'in İran'a karşı "harekete geçmesi gerektiğini" çünkü İran'ın Eylül 2024'te Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından nükleer silahlanma konusunda programı hızlandırdığını iddia etti.

"TRUMP AMERİKA İÇİN DOĞRU OLANI YAPACAKTIR"

ABD Başkanı Donald Trump ile bu konuda endişelerini paylaştığını aktaran Netanyahu, "Ona harekete geçmemiz gerektiğini söyledim ve o da bunu çok iyi anladı. İş başa düştüğünde doğru olanı yapacağını biliyordum. Amerika için doğru olanı yapacaktır. Özgür dünya için doğru olanı yapacaktı. Uygarlık için doğru olanı yapardı" dedi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI RUBİO: "DEĞERLENDİRMEMİZ ÇOK MİKTARDA YÜZDE 60 ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUMUN GÖMÜLÜ OLDUĞUNU VARSAYMAMIZ GEREKTİĞİ YÖNÜNDE"

ABD'nin İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine yönelik düzenlediği saldırıların ardından konuşan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın saldırı öncesi zenginleştirilmiş uranyumun büyük kısmının Fordow tesisinden gizli bir yere taşındığı iddialarına değinmişti.

Rubio, "Uranyumun taşındığına dair bir işaret yok. Şu anda İran içinde hiçbir şeyi taşıyamazlar. Bir kamyon bir yere hareket ettiğinde, İsrail bunu görür, hedef alır ve imha eder. Taşındığını sanmıyorum. Bu nedenle bizim değerlendirmemiz, İsfahan'da yerin derinliklerinde çok miktarda yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyumun gömülü olduğunu varsaymamız gerektiği yönünde" demişti.

VANCE: "BİLDİĞİMİZ ŞEY, İRAN'I NÜKLEER PROGRAMLARINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE GERİYE DÜŞÜRDÜĞÜMÜZDÜR"

Amerikan ABC News kanalına konuk olan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik düzenlediği hava saldırıları hakkında konuştu.

İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun imha edilip edilmediği sorusuna Vance, "Önümüzdeki haftalarda bununla ilgili bir şeyler yapmayı sağlamak için çalışacağız ve bu, İranlılarla yapacağımız görüşmelerin konularından biri olacak." şeklinde yanıt verdi.

Vance, İran'ın artık bu stokları silah kalitesinde uranyuma dönüştürme kapasitesine sahip olmadığını söyleyerek asıl hedeflerinin de bu olduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tesislerin yok edildiğini savunmasının ardından New York Times'ın Fordo tesisinin "ağır hasar gördüğü ancak tamamen yok edilmediği" yönündeki haberine ilişkin ise Vance, "Ciddi hasar görmek ile tamamen yok edilmek arasındaki fark tam olarak nedir, emin değilim. Bildiğimiz şey, (İran'ı) nükleer programlarında önemli ölçüde geriye düşürdüğümüzdür." dedi.

Trump, bu sabah saatlerinde İran'da Fordo, Natanz ve Isfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

(AA-İHA)