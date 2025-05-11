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ABD’de tahliye edilen bir apartman dairesinde sağlıksız koşullarda yaşayan 48 köpek bulundu

ABD’nin New York eyaletindeki tahliye edilen bir apartman dairesinde 48 Belçika Kurdu cinsi köpek, sağlıksız koşullarda bulundu.

ABD’de tahliye edilen bir apartman dairesinde sağlıksız koşullarda yaşayan 48 köpek bulundu

ABD’nin New York eyaletindeki bir apartman dairesine 48 Belçika Kurdu cinsi köpek, sağlıksız koşullarda bulundu. Yetkililer, köpeklerin yaşamları boyunca dışarı çıkmadan, kapalı alanda bir arada tutulduğunu belirtti.

KÖPEKLERİ DOLAP VE DAR ALANLARA SIKIŞTIRMIŞLAR

NYC Hayvan Bakım Merkezleri'nden (ACC) yapılan açıklamada eve, sahibinin tahliye edilmesinin ardından hayvanları teslim etmesi gerektiği gerekçesiyle gidildiği aktarıldı. Ekipler, çoğu dolap ve dar alanlara sıkıştırılmış toplam 48 köpek ve köpek yavrusu buldu.

ACC yetkilisi Tara Mercado, köpeklerin tüm yaşamlarını kapalı alanda geçirdiklerini ve bazı yetişkin köpeklerin mobilyaların arkasına saklandığını kaydetti.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
köpek abd apartman
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