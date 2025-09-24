HABER

ABD'de temaslar devam ediyor

Birleşmiş Milletler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla ABD’de gerçekleşen etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Türk iş insanlarının da yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde Türk-Amerikan ticaret hacminin daha da arttırılarak 100 milyar dolara çıkarılması için yapılması gerekenler masaya yatırıldı.

ABD’de temaslar devam ediyor

Birleşmiş Milletler Zirvesi için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen yemekli toplantıya katıldı. Erdoğan bu yemekte iş insanlarıyla bir araya geldi.

TBMM Başkan Vekili Celal Adan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyeti 27. Dönem Başbakanı ve 28. Dönem TBMM Başkanı Binali Yıldırım, T.C. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ABD Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack da yemekteydi.

Toplantıda Türk Amerikan toplumuna her alanda destek olmayı sürdüreceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, buluşmaya katkıda bulunan iş insanlarına teşekkür plaketlerini verdi.

KATMA DEĞER VE HİZMET İHRACI

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan plaket alan iş insanlarından Çolakoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve TEB Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Çolakoğlu toplantıya ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Haydar Çolakoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrif ve destekleriyle gerçekleştirilen Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi Yemeği programında değerli bakanlarımız ve kıymetli iş insanlarıyla bir araya geldik. Türkiye-ABD ticaret hacminin ve özellikle Türkiye’den ihracatın geliştirilmesine dair değerlendirmeler gündemin ana maddesiydi. Türkiye hem yüksek katma değerleri ürün hem de hizmet ihracatı bazında küresel ölçekte güçlenmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri gibi dev bir ekonomik büyüklüğe sahip ülkenin de bu ihracattaki payının daha da artması elbette mümkün. İş insanları da bu sürece katkı sunmak için gayret içerisinde. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarımızla böyle bir organizasyonda buluşmaktan, ülkemizi ve hemşerilerimizi temsil etmekten büyük gurur duyuyoruz.” dedi.

