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ABD'de terörle mücadele operasyonu: Çok sayıda sınır dışı

31.03.2025 17:58
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ABD Dışişleri Bakanlığı, düzenledikleri terörle mücadele operasyonunda 'Tren de Aragua' ve 'MS-13' çetelerinden 17 kişinin sınır dışı edildiğini duyurdu.

ABD'de terörle mücadele operasyonu: Çok sayıda sınır dışı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, terörle mücadele operasyonuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Tren de Aragua' ve 'MS-13'ü yabancı terör örgütü ilan ettiğini hatırlatarak, “Bu suçlular artık toplumlarımızı ve vatandaşlarımızı terörize edemeyecek” ifadesini kullandı.

El Salvador'la birlikte dün gece düzenlenen terörle mücadele operasyonunda 'Tren de Aragua' ve 'MS-13' örgütlerine üye 17 ‘vahşi suçlunun' sınır dışı edildiğini kaydeden Rubio, El Salvador'a ortaklıkları için teşekkürlerini iletti.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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