ABD'de terörle mücadele operasyonu: Çok sayıda sınır dışı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, terörle mücadele operasyonuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Tren de Aragua' ve 'MS-13'ü yabancı terör örgütü ilan ettiğini hatırlatarak, “Bu suçlular artık toplumlarımızı ve vatandaşlarımızı terörize edemeyecek” ifadesini kullandı.

El Salvador'la birlikte dün gece düzenlenen terörle mücadele operasyonunda 'Tren de Aragua' ve 'MS-13' örgütlerine üye 17 ‘vahşi suçlunun' sınır dışı edildiğini kaydeden Rubio, El Salvador'a ortaklıkları için teşekkürlerini iletti.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır