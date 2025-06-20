ABD'de Türkiye'yi temsil edecek! 'TÜRKHAN' MHP lideri Bahçeli’ye hediye edildi

Ülkü Ocakları Adana İl Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren KAAN Teknoloji Kulübü'nün geliştirdiği ‘TÜRKHAN’ insansız hava aracı (İHA) prototipi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye takdim edildi.

ABD'DE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘TÜRKHAN’ adlı İHA'nın, 24-26 Haziran tarihleri arasında ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenecek Uluslararası SUAS-2025 yarışmasında Türkiye'yi temsil edeceğini dile getirdi.

"DEVLET BAHÇELİ'YE TAKDİM ETTİK"

Genel Başkan Yıldırım, paylaşımında "Ülkü Ocakları Adana İl Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren KAAN Teknoloji Kulübü'nün geliştirdiği, 24-26 Haziran'da ABD/Washington DC'de düzenlenecek SUAS-2025 yarışmasında ülkemizi temsil edecek olan ve liderimizin adını verdiği 'TÜRKHAN' İHA prototipini liderimiz Sayın Devlet Bahçeli beyefendiye takdim ettik" ifadelerine yer verdi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır