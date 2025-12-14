HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD'de üniversiteye kanlı saldırı! 2 ölü, çok sayıda yaralı var

ABD kanlı bir geceyi geride bıraktı. Brown Üniversitesinde final haftasında silahlı bir saldırı meydana geldi. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. FBI'ın müdahale ettiği olayda saldırganı yakalama çalışmaları sırasında öğrencilere saklanmaları, kapılarını kilitlemeleri ve telefonlarını sessize alma talimatları verilmişti. Şüpheli gözaltına alındı.

ABD'de üniversiteye kanlı saldırı! 2 ölü, çok sayıda yaralı var

ABD'de yetkililer, Brown Üniversitesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğünü ve 8 kişinin yaralandığını açıklarken, Başkan Donald Trump, şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

ABD de üniversiteye kanlı saldırı! 2 ölü, çok sayıda yaralı var 1

FİNAL SINAVLARINI KANA BULADI

ABD'nin Rhode Island eyaletinin Providence kentinde bulunan Brown Üniversitesi kampüsünde yerel saatle akşam saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda polis, çok sayıda kişinin silahla vurulduğunu belirtti.

Olayla ilgili olarak düzenlediği basın toplantısında açıklama yapan Providence Belediye Başkanı Brett Smiley, saldırıda en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Silahlı saldırının kampüste final sınavlarının yapıldığı sırada gerçekleştiğini belirten Smiley, soruşturmanın sürdüğünü ve yeni gelişmelere göre kamuoyunu bilgilendireceklerini söyledi.

ABD de üniversiteye kanlı saldırı! 2 ölü, çok sayıda yaralı var 2

"FBI OLAY YERİNDE"

Öte yandan ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından, saldırıda hayatını kaybedenler için dua ettiğini belirterek, "FBI olay yerinde ve şüpheli gözaltında." ifadesini kullandı.

ABD medyasına açıklama yapan yerel yetkililer, saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğunu ifade ederken ölü ve yaralı sayısı hakkında detaylı bilgi paylaşmadılar.

ABD de üniversiteye kanlı saldırı! 2 ölü, çok sayıda yaralı var 3

ABD'deki Brown Üniversitesi'nde silahlı bir saldırgan nedeniyle akşam saatlerinde kampüste "aktif silahlı saldırgan" alarmı verilmişti.

ÖĞRENCİLERE SAKLANIN TALİMATI

Üniversitenin açıklamasında, bir şüphelinin gözaltına alındığı ve ikinci bir uyarıya kadar öğrencilerin saklanmaları, kapıları kilitlemeleri ve telefonlarını sessize almaları istenmişti.

Açıklamada, söz konusu silahlı saldırı olayının kampüsteki fizik ve mühendislik fakültelerinin binalarının yakınlarında gerçekleştiği ve polisin bölgeyi kontrol altına aldığı kaydedilmişti.

ABD de üniversiteye kanlı saldırı! 2 ölü, çok sayıda yaralı var 4

Öte yandan ilk açıklamadan kısa süre sonra yeni bir açıklama yapan Brown Üniversitesi, gözaltında bir şüpheli olmadığını ve şüphelinin halen arandığı bilgisini paylaşmıştı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'deki Brown Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendiABD'deki Brown Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendi
Türkiye, Suriye'deki DEAŞ terör saldırısını kınadıTürkiye, Suriye'deki DEAŞ terör saldırısını kınadı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
FBI abd saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden ifade: “Parayı rulo yapıp kokain içti! Üçlü ilişki yaşadık”

Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden ifade: “Parayı rulo yapıp kokain içti! Üçlü ilişki yaşadık”

Araçtan ceset çıktı: Ön koltukta hareketsiz duruyormuş

Araçtan ceset çıktı: Ön koltukta hareketsiz duruyormuş

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Güllü'nün kızının ilk ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken detay

Güllü'nün kızının ilk ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken detay

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Yüzde 150 kazandırdı ama şimdi alacaklara kötü haber

Yüzde 150 kazandırdı ama şimdi alacaklara kötü haber

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.