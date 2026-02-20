HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kayseri’de hayvansal yan ürünler tesisinde yangın

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde hayvansal yan ürünler tesisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kayseri’de hayvansal yan ürünler tesisinde yangın

Edinilen bilgiye göre, Oruçreis Mahallesi Karpuzatan Caddesi üzerinde bulunan bir hayvansal yan ürünleri tesisinde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

Kayseri’de hayvansal yan ürünler tesisinde yangın 1

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA MÜDAHA ETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde de yangında yaralanan ya da etkilenen kimsenin olmadığı belirlendi. Ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri’de hayvansal yan ürünler tesisinde yangın 2

Kayseri’de hayvansal yan ürünler tesisinde yangın 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Niğde’de devrilen soba yangına yol açtı: 1 kişi yaralandıNiğde’de devrilen soba yangına yol açtı: 1 kişi yaralandı
Aksaray’da otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü ağır yaralıAksaray’da otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü ağır yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yangın Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlk başörtülü vali olarak tarihe geçmişti! İşte yeni görevi

İlk başörtülü vali olarak tarihe geçmişti! İşte yeni görevi

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

Her gün 20 bin kişi başvuruyor! Talep patlaması yaşandı

Her gün 20 bin kişi başvuruyor! Talep patlaması yaşandı

10 milyon oyuncusu var! Türk oyun şirketi satıldı: Fiyatı belli oldu

10 milyon oyuncusu var! Türk oyun şirketi satıldı: Fiyatı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.