Kayseri’de hayvansal yan ürünler tesisinde yangın

Edinilen bilgiye göre, Oruçreis Mahallesi Karpuzatan Caddesi üzerinde bulunan bir hayvansal yan ürünleri tesisinde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA MÜDAHA ETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde de yangında yaralanan ya da etkilenen kimsenin olmadığı belirlendi. Ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır