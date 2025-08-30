HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

ABD'den BM önce tepki çeken karar! Mahmud Abbas ve Filistinli yetkililerin vizesi iptal edildi…

ABD, eylül ayında yapılması planlanan BM Genel Kurulu öncesinde FKÖ ve Filistin Yönetimi üyelerinin vizelerini iptal etti. Karar, tüm dünyada tepki ile karşılanırken ABD Dışişleri Bakanlığı, Mahmud Abbas ve diğer 80 Filistinli yetkilinin vizelerinin iptal edildiğini resmen duyurdu.

ABD'den BM önce tepki çeken karar! Mahmud Abbas ve Filistinli yetkililerin vizesi iptal edildi…

ABD yönetiminin, Filistin'i tanıma girişimlerine yönelik engelleme çabalarına bir yenisi eklendi.

ABD yönetimi, eylül ayında New York'ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gidecek Filistinli yetkililerin vizelerini iptal ettti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun talimatıyla eylül ayı sonunda yapılması planlanan BM Genel Kurulu öncesinde FKÖ ve Filistin Yönetimi üyelerinin vizelerini iptal edildi. Buna göre üyelere yeni vize verilmeyecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas ve 80 diğer yetkilinin vizelerinin iptal edildiğini açıkladı.

ABD den BM önce tepki çeken karar! Mahmud Abbas ve Filistinli yetkililerin vizesi iptal edildi… 1

Filistin Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ahmed ed-Dik, ABD'nin, BM Genel Kuruluna katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesinden derin şaşkınlık duyduklarını ifade etti.

Söz konusu kararın, BM'nin Ayrıcalık ve Muafiyetlerine Dair Sözleşme'sine aykırı olduğunu kaydeden Dik, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile üye devletlerin, bu soruna ve sözleşmenin ihlaline çözüm bulmaları gerektiğini dile getirdi.

Birleşmiş Milletler'in merkezi ABD'nin New York kentinde bulunuyor.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyük Zafer’in 103. Yılı: 30 Ağustos destanıBüyük Zafer’in 103. Yılı: 30 Ağustos destanı
Belediye usulsüz kullanım yaptı, meydan karanlığa gömüldüBelediye usulsüz kullanım yaptı, meydan karanlığa gömüldü

Anahtar Kelimeler:
Vize Filistin abd birleşmiş milletler bm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belediye usulsüz kullanım yaptı, meydan karanlığa gömüldü

Belediye usulsüz kullanım yaptı, meydan karanlığa gömüldü

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Görüntüler ortaya çıktı: 30 kişi tutuklandı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Görüntüler ortaya çıktı: 30 kişi tutuklandı

Kerem Aktürkoğlu'na en yakın arkadaşlarından darbe! Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı tepkisini koydu...

Kerem Aktürkoğlu'na en yakın arkadaşlarından darbe! Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı tepkisini koydu...

Kerem Aktürkoğlu'nun 12 yıl önceki fotoğrafı sızdırıldı! Hangi takımı tuttuğu da ortaya çıktı...

Kerem Aktürkoğlu'nun 12 yıl önceki fotoğrafı sızdırıldı! Hangi takımı tuttuğu da ortaya çıktı...

Küçükçekmece'de güzellik merkezlerine operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Küçükçekmece'de güzellik merkezlerine operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İtalya'da yetişkin site skandalı! Başbakan Meloni dahil birçok isim hedefte...

İtalya'da yetişkin site skandalı! Başbakan Meloni dahil birçok isim hedefte...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.