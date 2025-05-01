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ABD’den Çin’e "gümrük vergisi" adımı

Çin devlet medyasının isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD yüzde 145 oranındaki gümrük vergileri konusunda görüşmeler yapmak için birçok kanal aracılığıyla Çin’e ulaştı.

ABD’den Çin’e "gümrük vergisi" adımı

ABD, Çin ile yaşanan gümrük vergisi savaşında olumlu bir adım attı. Çin devlet medyasının isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD yüzde 145 oranındaki gümrük vergileri konusunda görüşmeler yapmak için birçok kanal aracılığıyla Çin’e ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada ticaret ortaklarına uygulanacak yeni gümrük vergilerini duyurmuştu. Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, ayrıca birçok ülkeye farklı oranlarda karşılıklı ek tarifeler uygulanacağını ifade etmişti. Tepkiler üzerine karşılıklı ek gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya alan Trump, Çin'e uygulanan tarife oranını ise yüzde 145'e çıkarmıştı. Pekin yönetimi de Trump'ın hamlesine ABD mallarına yüzde 125 oranında vergi uygulayarak karşılık vermişti. Son olarak ülkelerle ticaret müzakerelerine başlayan Trump yönetiminin ortaklarına Çin ile ticaretlerini sınırlama baskısı yapacağı iddiaları gündeme gelmişti.

ÇİN'DEN TRUMP'A YALANLAMA

Trump, geçtiğimiz hafta cuma günü yaptığı açıklamada ise Çin ile gümrük vergisi anlaşmasına varmak üzere görüştüğünü ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in kendisini aradığını söylemişti. Ancak Pekin, geçen hafta bu tür görüşmelerin yapıldığını defalarca yalanlamış ve Washington’u "kamuoyunu yanıltmakla" suçlamıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun da dün, "Bildiğim kadarıyla Çin ile ABD arasında gümrük vergileri konusunda herhangi bir istişare ya da müzakere yapılmamıştır" açıklamasında bulunmuştu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çin abd
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