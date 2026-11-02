Gaziantep’te 171 şüpheliye uyuşturucudan yasal işlem

Gaziantep’te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 Ekim-1 Kasım 2026 tarihleri arasında çok sayıda uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyonlar çerçevesinde çok sayıda adrese baskın yapan ekiplerin aramalarında 3 kilo 204 gram metamfetamin, 641 gram esrar, 218 gram sentetik kannabinoid, 148 adet uyuşturucu hap, 4 gram kokain ile 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda toplam 171 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır