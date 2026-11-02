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Kahramanmaraş’ta narkotik operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş’ta narkotik operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 25-28 Ekim tarihleri arasında uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyon yapıldı. Yapılan aramalarda; 334 sentetik ecza hap, 160 captagon hap, 1 ruhsatsız tabanca, 4 adet 9.19 mm fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 TL nakit para ele geçirildi.

Operasyonlar neticesinde yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş’ta narkotik operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı 1

Kahramanmaraş’ta narkotik operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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