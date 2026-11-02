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Maden işletmesinden 600 bin liralık malzeme çalan şüpheli yakalandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir maden işletmesinden yaklaşık 600 bin lira değerinde malzeme çalan H.K., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Maden işletmesinden 600 bin liralık malzeme çalan şüpheli yakalandı

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal İzzetiye Mahallesi’nde bulunan bir maden işletmesinde meydana geldi. İddiaya göre, maden işletmesine giren H.K., yaklaşık 600 bin lira değerinde dizüstü bilgisayar, 2 invertör, kaynak makinesi, spiral aleti, araç yıkama makinesi, hava filtresi, polen filtresi, 7 yağ filtresi ve 7 mazot filtresi çaldı. İhbar üzerine inceleme başlatan Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından olayın şüphelisinin H.K. olduğunu tespit etti. H.K. bugün yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin boş bir araziye sakladığı malzemeler de ele geçirildi. Ele geçen malzemeler, işletme sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. (DHA)

Maden işletmesinden 600 bin liralık malzeme çalan şüpheli yakalandı 1
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Edirne
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