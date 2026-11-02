Yenişehir Sümbüllük bacasız sanayi bölgesinde üstyapı hamlesi

Yenişehir'in sanayi altyapısını geliştirmek, yeni yatırımları teşvik etmek ve istihdam olanaklarını artırmak amacıyla Sümbüllük Bacasız Sanayi Bölgesi'nde başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Uzun yıllardır imar planlarında sanayi alanı olarak yer almasına rağmen amacı dışında kullanılan yaklaşık 800 dönümlük bölgenin, altyapı ve ulaşım yatırımlarıyla üretime kazandırılması hedefleniyor.

Yenişehir Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında bölgenin sanayi yatırımlarına uygun hâle getirilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

ALTYAPI ÇALIŞMALARININ YÜZDE 95'İ TAMAMLANDI

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ile birlikte başlatılan altyapı çalışmalarında yüzde 95 seviyesine ulaşıldı.

Altyapı işlemlerinin tamamlandığı alanlarda ise yol yapım çalışmalarına geçildi.

Bu kapsamda 15 ila 20 metre genişliğindeki 3 caddede toplam 2 bin 200 metrelik yol yapımı gerçekleştiriliyor.

Belediye ekipleri, yolların zemin düzenleme ve malzeme serim işlemlerini sürdürüyor.

2027 YILINDAN İTİBAREN FABRİKALARIN KURULMASI BEKLENİYOR

Bölgede devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, uzun yıllardır değerlendirilemeyen sanayi potansiyelini harekete geçirmek için önemli adımlar attıklarını söyledi.

Altyapı çalışmalarının büyük bölümünün tamamlandığını belirten Özel, yol yapımının ardından bölgenin yeni yatırımlara hazır hâle geleceğini ifade etti.

Sümbüllük Bacasız Sanayi Bölgesi'nin geçmişte amacı dışında kullanıldığını hatırlatan Özel, bu sorunun giderilmesi için harekete geçtiklerini belirtti.

Başkan Özel, "İnşallah 2027 yılından itibaren burada fabrikalar yükselmeye başlayacak." dedi.

YENİ FABRİKALARLA İSTİHDAMIN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Sümbüllük Bacasız Sanayi Bölgesi'nin Yenişehir ekonomisi açısından önemli bir yatırım alanı olduğunu vurgulayan Ercan Özel, çalışmaların tamamlanmasıyla çok sayıda fabrikanın kurulmasını beklediklerini dile getirdi.

Yeni sanayi yatırımlarının ilçedeki üretim kapasitesine ve istihdam olanaklarına katkı sağlayacağını belirten Özel, Yenişehir'in ekonomik gelişimini destekleyecek projelere öncelik vermeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır