HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yenişehir Sümbüllük bacasız sanayi bölgesinde üstyapı hamlesi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde uzun yıllardır sanayi alanı olarak planlanmasına rağmen yatırım gerçekleştirilemeyen 800 dönümlük Sümbüllük Bacasız Sanayi Bölgesi'nde çalışmalar hız kazandı.

Yenişehir Sümbüllük bacasız sanayi bölgesinde üstyapı hamlesi

Yenişehir'in sanayi altyapısını geliştirmek, yeni yatırımları teşvik etmek ve istihdam olanaklarını artırmak amacıyla Sümbüllük Bacasız Sanayi Bölgesi'nde başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Uzun yıllardır imar planlarında sanayi alanı olarak yer almasına rağmen amacı dışında kullanılan yaklaşık 800 dönümlük bölgenin, altyapı ve ulaşım yatırımlarıyla üretime kazandırılması hedefleniyor.

Yenişehir Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında bölgenin sanayi yatırımlarına uygun hâle getirilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

ALTYAPI ÇALIŞMALARININ YÜZDE 95'İ TAMAMLANDI

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ile birlikte başlatılan altyapı çalışmalarında yüzde 95 seviyesine ulaşıldı.

Altyapı işlemlerinin tamamlandığı alanlarda ise yol yapım çalışmalarına geçildi.

Bu kapsamda 15 ila 20 metre genişliğindeki 3 caddede toplam 2 bin 200 metrelik yol yapımı gerçekleştiriliyor.

Belediye ekipleri, yolların zemin düzenleme ve malzeme serim işlemlerini sürdürüyor.

2027 YILINDAN İTİBAREN FABRİKALARIN KURULMASI BEKLENİYOR

Bölgede devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, uzun yıllardır değerlendirilemeyen sanayi potansiyelini harekete geçirmek için önemli adımlar attıklarını söyledi.

Altyapı çalışmalarının büyük bölümünün tamamlandığını belirten Özel, yol yapımının ardından bölgenin yeni yatırımlara hazır hâle geleceğini ifade etti.

Sümbüllük Bacasız Sanayi Bölgesi'nin geçmişte amacı dışında kullanıldığını hatırlatan Özel, bu sorunun giderilmesi için harekete geçtiklerini belirtti.

Başkan Özel, "İnşallah 2027 yılından itibaren burada fabrikalar yükselmeye başlayacak." dedi.

YENİ FABRİKALARLA İSTİHDAMIN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Sümbüllük Bacasız Sanayi Bölgesi'nin Yenişehir ekonomisi açısından önemli bir yatırım alanı olduğunu vurgulayan Ercan Özel, çalışmaların tamamlanmasıyla çok sayıda fabrikanın kurulmasını beklediklerini dile getirdi.

Yeni sanayi yatırımlarının ilçedeki üretim kapasitesine ve istihdam olanaklarına katkı sağlayacağını belirten Özel, Yenişehir'in ekonomik gelişimini destekleyecek projelere öncelik vermeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nevzat Aydın’a tehdit soruşturmasında mesajlar ortaya çıktıNevzat Aydın’a tehdit soruşturmasında mesajlar ortaya çıktı
Maden işletmesinden 600 bin liralık malzeme çalan şüpheli yakalandıMaden işletmesinden 600 bin liralık malzeme çalan şüpheli yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Bursa altyapı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
"19 yeni il" listesi ilk kez paylaşıldı

"19 yeni il" listesi ilk kez paylaşıldı

Özel uçak yerleşim bölgesine düştü, çok sayıda ölü var! 600 kişi tahliye edildi: Trump detayı

Özel uçak yerleşim bölgesine düştü, çok sayıda ölü var! 600 kişi tahliye edildi: Trump detayı

Fenerbahçe'de yeni hoca belli oldu! İstanbul'a davet edildi

Fenerbahçe'de yeni hoca belli oldu! İstanbul'a davet edildi

Pınar Altuğ'u öpmedi! Sahnede ilginç anlar...

Pınar Altuğ'u öpmedi! Sahnede ilginç anlar...

Otogaza dev zam kapıda! Gece yarısından itibaren tabela değişecek

Otogaza dev zam kapıda! Gece yarısından itibaren tabela değişecek

Yatırımcılar dikkat! Ünlü ekonomistten dikkat çeken analiz

Yatırımcılar dikkat! Ünlü ekonomistten dikkat çeken analiz

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.