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Tunceli’de trafik denetimleri sürüyor

Tunceli’de KGYS kameralarıyla tespit edilen ihlallerde sürücülere 20 bin TL’ye kadar ceza uygulandı.

Tunceli’de trafik denetimleri sürüyor

Tunceli’de trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla denetimler aralıksız sürdürülüyor. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları aracılığıyla 7 gün 24 saat takip edilen kent trafiğinde kural ihlali yapan sürücüler tespit edilerek, haklarında idari para cezası uygulanıyor.

GEÇİŞ HAKKINA SAYGI GÖSTERME ÇAĞRISI

Denetimlerde ters yönde araç kullanan sürücülere 20 bin TL, motosiklet ve motorlu bisikletleri yayalara ayrılmış alanlarda kullananlara 5 bin TL, yaya geçitlerinde yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen sürücülere ise 5 bin 662 TL idari para cezası kesildi.

Trafik güvenliğinin korunması ve muhtemel kazaların önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin devam edeceği belirtilirken, sürücülere trafik kurallarına uyma ve yayaların geçiş hakkına saygı gösterme çağrısında bulunuldu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli trafik
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