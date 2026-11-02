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Bartın'da engelli asansörü düştü: 2 yaralı

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde yeni inşa edilen bir binanın dış cephesinde bulunan engelli asansörü, halatının kopması sonucu yere düştü. Kazada asansörde bulunan Hasan Erfındık ile oğlu Burak Erfındık yaralandı. Hastaneye kaldırılan baba ve oğul tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bartın'da engelli asansörü düştü: 2 yaralı

Olay, Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde yeni yaptırılan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın dış kısmında bulunan engelli asansörü, halatının kopması üzerine yere çakıldı.

Kaza sırasında asansörde bulunan engelli Hasan Erfındık ile oğlu Burak Erfındık yaralandı.

BABA VE OĞLU HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Engelli asansörünün düşmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı olayın ardından inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bartın asansör
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