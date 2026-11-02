Bartın'da engelli asansörü düştü: 2 yaralı

Olay, Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde yeni yaptırılan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın dış kısmında bulunan engelli asansörü, halatının kopması üzerine yere çakıldı.
Kaza sırasında asansörde bulunan engelli Hasan Erfındık ile oğlu Burak Erfındık yaralandı.
Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Engelli asansörünün düşmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı olayın ardından inceleme başlatıldı.