Nevzat Aydın’a tehdit soruşturmasında mesajlar ortaya çıktı! “Şarjörleri boşaltın”

Yemeksepeti'nin kurucusu olarak da bilinen iş insanı Nevzat Aydın’a yönelik tehdit soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yakalanan, “Çirkinler” suç örgütüyle bağlantılı oldukları öne sürülen 8 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi.

"BU İŞ BİTSİN, SEN DİREKT YURT DIŞINA"

Şüpheliler hakimliğe sevk edilirken gazeteci Burak Doğan, soruşturmayla bağlantılı olduğunu belirttiği mesajlaşma görüntülerini de paylaştı. Yazışmalarda saldırı hazırlığına ve sonrasında kaçışa ilişkin olduğu değerlendirilen ifadeler dikkat çekti.

"ŞARJÖRLERİ BOŞALTIN"

Bir başka ekran görüntüsünde "şarjörlerin boşaltılması" talimatı yer alıyor.

Doğan’ın paylaştığı diğer görsellerde de tabanca fotoğrafları bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma, Nevzat Aydın’ın kendisini “Çirkinler” suç örgütü üyesi olarak tanıtan bir kişi tarafından arandığını ve kendisinden 1 milyon avro istendiğini belirterek şikayetçi olmasının ardından başlatılmıştı. Aydın, parayı ödememesi halinde oğlunun öldürüleceği yönünde tehdit edildiğini ifade etmişti. Soruşturma kapsamında ilk operasyonda 4 şüpheli yakalanmış, dijital materyallerin incelenmesinin ardından 4 kişi daha gözaltına alınmıştı.