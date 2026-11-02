AKOM açıkladı! İstanbul'da sıcaklıklar düşüyor, sağanak bekleniyor

AKOM'un paylaştığı uyarıda, İstanbul dahil bölgede sıcaklıkların hafta ortasından itibaren azalarak mevsim normallerinin altına gerileyeceği belirtildi. Günlük tahminlerde perşembe günü 10-14, cuma günü ise 9-13 derece aralığı öngörülüyor.

YAĞIŞ BEKLENİYOR

3 Kasım Salı günü gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklığın 15 ile 20 derece arasında değişeceği, metrekareye 5 ile 15 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor.



4 Kasım Çarşamba günü havanın çok bulutlu ve sağanak yağmurlu olması bekleniyor. Sıcaklık tahmini 14-17 derece. Haftanın en fazla yağışının beklendiği çarşamba günü metrekareye 10 ile 20 kilogram yağış düşmesi öngörülüyor.



5 Kasım Perşembe günü yağışın etkisini azaltması bekleniyor. Sıcaklıkların 10 ile 14 derece arasında seyretmesi bekleniyor.