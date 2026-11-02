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AKOM açıkladı! İstanbul'da sıcaklıklar düşüyor, sağanak bekleniyor

İstanbul'da 20 derece civarında seyreden sıcaklıklar, hafta içinde düşüyor. AKOM'un tahminine göre, salı ve çarşamba sağanak beklenen kentte yağışın cuma günü kesilmesi öngörülüyor.

AKOM açıkladı! İstanbul'da sıcaklıklar düşüyor, sağanak bekleniyor

AKOM'un paylaştığı uyarıda, İstanbul dahil bölgede sıcaklıkların hafta ortasından itibaren azalarak mevsim normallerinin altına gerileyeceği belirtildi. Günlük tahminlerde perşembe günü 10-14, cuma günü ise 9-13 derece aralığı öngörülüyor.

AKOM açıkladı! İstanbul da sıcaklıklar düşüyor, sağanak bekleniyor 1

YAĞIŞ BEKLENİYOR

3 Kasım Salı günü gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklığın 15 ile 20 derece arasında değişeceği, metrekareye 5 ile 15 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor.

AKOM açıkladı! İstanbul da sıcaklıklar düşüyor, sağanak bekleniyor 2
4 Kasım Çarşamba günü havanın çok bulutlu ve sağanak yağmurlu olması bekleniyor. Sıcaklık tahmini 14-17 derece. Haftanın en fazla yağışının beklendiği çarşamba günü metrekareye 10 ile 20 kilogram yağış düşmesi öngörülüyor.

AKOM açıkladı! İstanbul da sıcaklıklar düşüyor, sağanak bekleniyor 3
5 Kasım Perşembe günü yağışın etkisini azaltması bekleniyor. Sıcaklıkların 10 ile 14 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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