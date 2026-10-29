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Çirkinler suç örgütü Nevzat Aydın'ı tehdit etmişti! İstanbul polisinden operasyon: 4 şüpheli yakalandı

Yemeksepeti'nin kurucusu olarak da tanınan iş insanı Nevzat Aydın, suç örgütü "Çirkinler" tarafından tehdit edildiğini ve para istendiğini duyurmuştu. Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Operasyonda 4 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, 2 silah da ele geçirildi.

Çirkinler suç örgütü Nevzat Aydın'ı tehdit etmişti! İstanbul polisinden operasyon: 4 şüpheli yakalandı

Suç örgütü Çirkinler, iş insanı Nevzat Aydın'ı tehdit etti. Aydın, 28 Ekim saat 18.00 sıralarında mesajlaşma uygulaması üzerinden +30 kodlu Yunanistan'a ait bir numaradan arandığını ve kendisini 'Çirkinler' suç örgütünden K.A. olarak tanıtan kişinin, 1 milyon avro para istediğini ve ödememesi halinde çocuğunu öldüreceğini söylediğini aktardı.

Çirkinler suç örgütü Nevzat Aydın ı tehdit etmişti! İstanbul polisinden operasyon: 4 şüpheli yakalandı 1

Aydın, tehditlerin 22 Ekim'de oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçının seremonisine çıkmasının ardından başladığını belirtti. Oğlunun seremoniye çıkması için 100 milyon lira ödediği yönündeki haberlerin ardından tehdit edildiğini söyleyen Aydın, söz konusu haberleri yapan kişiler hakkındaki şikayet hakkını saklı tuttuğunu ifade etti.

İSTANBUL POLİSİNDEN: 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Yağma amacıyla tehdit eylemiyle bağlantılı olduğu belirlenen 4 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 2 otomatik tabanca ve 73 fişek ele geçirildi.

İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’müzce, İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile müşterek Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, bir çevrim içi yemek sipariş platformunun eski sahibi N.A. isimli şahsın, bir suç örgütü mensupları tarafından yağma amacıyla tehdit edilmesi olayına ilişkin yürütülen çalışmalarda, olayla bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlenmiştir.

29.10.2026 tarihinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin yakalandığı adreste ve kullandıkları araçta yapılan aramalarda, 1 adet Utaş marka otomatik tabanca, 1 adet kısa namlulu otomatik tabanca, 73 adet fişek ele geçirilmiştir.
Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir."

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Nevzat Aydın istanbul emniyet müdürlüğü
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