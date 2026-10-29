Nevzat Aydın'a "Çirkinler"den "Çocuğunu öldürürüz" tehdidi! Trabzonspor-Beşiktaş maçını işaret etti

Yeni nesil suç örgütü Çirkinler iddiaya göre iş insanı Nevzat Aydın'ı tehdit etti. Aydın, Beykoz Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

"ÇİRKİNLER'DEN BİRİ ARADI, PARAYI VERMEZSEM ÇOCUĞUMU ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Aydın, 28 Ekim saat 18.00 sıralarında mesajlaşma uygulaması üzerinden +30 kodlu Yunanistan'a ait bir numaradan arandığını ve kendisini 'Çirkinler' suç örgütünden K.A. olarak tanıtan kişinin, 1 milyon avro para istediğini ve ödememesi halinde çocuğunu öldüreceğini söyledi.

"HABERLERİN ARDINDAN GELDİ"

Aydın, tehditlerin 22 Ekim'de oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçının seremonisine çıkmasının ardından başladığını belirtti. Oğlunun seremoniye çıkması için 100 milyon lira ödediği yönündeki haberlerin ardından tehdit edildiğini söyleyen Aydın, söz konusu haberleri yapan kişiler hakkındaki şikayet hakkını saklı tuttuğunu ifade etti.

Olayla ilgili Beykoz Asayiş Büro Amirliği tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA