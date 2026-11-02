Bakan Memişoğlu duyurdu! Yaş sınırı mı geliyor?

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Zonguldak programı kapsamında Alaplı Devlet Hastanesi ile Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Memişoğlu, Zonguldak Alaplı Devlet Hastanesi ve Karadeniz Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin Açılış Törenine katıldı.

Son 25 yılda Zonguldak'ta 400'er yataklı Atatürk ve Ereğli Devlet Hastaneleri başta olmak üzere 15 yeni hastane ve 17 yeni sağlık merkezinin inşa edildiğini belirten Bakan Memişoğlu, şehrin toplam yatak kapasitesinin 2 bin 335'e ulaştığını ifade etti.

Zonguldak'taki yatırımlara da değinen Bakan Memişoğlu, farklı ilçelerde 7 yeni sağlık tesisinin inşasının sürdüğünü, merkezde 150, Kilimli'de ise 25 yataklı hastane yatırımlarının devam ettiğini belirtti. Sağlık Bakanı Memişoğlu çalışmalar tamamlandığında şehre 15 yeni sağlık tesisinin daha kazandırılacağını ifade etti.

Sağlıklı yaşamın önemine dikkat çeken Bakan Memişoğlu, fazla kilo, hareketsizlik ve tütün bağımlılığıyla mücadelede herkesin sorumluluğu bulunduğunu vurguladı. Sağlığın yalnızca hastalıkların tedavisiyle korunamayacağını belirten Bakan Memişoğlu, “Bizim için sağlık, insanımız hastalandıktan sonra hastaneye gelmesini beklemek değildir. Hastalanmadan önce vatandaşımızın yanında olmaktır. Biz hastalık değil, Sağlık Bakanlığıyız.” ifadelerini kullandı.

“ÜLKEMİZDE HER 3 KİŞİDEN 1’İ TÜTÜN KULLANIYOR. SİGARA İÇEN 13-15 YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUKLARIN YÜZDE 73,3’Ü YAŞ DOĞRULAMASI YAPILMADAN SİGARA ALABİLİYOR”

Tütün kullanımının Türkiye'de önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çeken Bakan Memişoğlu, ülkemizde her üç kişiden birinin tütün kullandığını ve kullanıcıların yarısından fazlasının bu alışkanlığa 18 yaşından önce başladığını belirtti. Elektronik sigara ve puff gibi yeni nesil ürünlerin gençler açısından ciddi sağlık riskleri taşıdığına dikkat çeken Bakan Memişoğlu, çocukların tütün ürünlerine erişiminin önlenmesi gerektiğini vurgulayarak “Yapılan araştırmalar sigara içen 13-15 yaş grubundaki çocukların yüzde 73,3’ünün yaş doğrulaması yapılmadan sigara alabildiğini belirtiyor.” ifadelerini kullandı.

“ÜLKE GENELİNDE 1.910 SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİMİZLE HİZMET VERİYORUZ"

Sigara kullanan vatandaşların yüzde 80'inin bu alışkanlıktan kurtulmak istediğini belirten Bakan Memişoğlu, Türkiye genelinde 1.910 Sigara Bırakma Polikliniğinin hizmet verdiğini, MHRS üzerinden randevu alınabildiğini ve hekimlerin uygun gördüğü vatandaşlara ilaçların ücretsiz sağlandığını ifade etti. ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nın da 7 gün 24 saat destek sunduğunu hatırlatan Bakan Memişoğlu, “Sigarayı bırakmak istiyorsanız yalnız değilsiniz. Sigara Bırakma Polikliniklerimize başvurun, ALO 171'i arayın. İlaç desteğimiz ve uzmanlarımızın rehberliğiyle bu süreci birlikte yürütelim. Gelin, beraber bırakalım.” diyerek vatandaşları sigarayı bırakmaya davet etti.

Tütünle mücadelenin toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Bakan Memişoğlu, ailelerden eğitimcilere, sivil toplum kuruluşlarından esnafa kadar herkesin bu mücadeleye katkı sunması gerektiğini belirtti.

Koruyucu sağlık hizmetlerinde aile hekimlerinin önemine dikkat çeken Bakan Memişoğlu, kronik hastaların takibinden uzman hekimlerle bilgi paylaşımına kadar birçok hizmetin aile hekimleri tarafından yürütüldüğünü belirtti. Sağlık Bakanı Memişoğlu aile hekimlerinin tansiyondan diyabete ve cilt hastalıklarına kadar 1.859 yeni ilacı reçete edebildiğini ifade etti.

“GELİN, GELECEĞİN SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNE TÜRKİYE İMZASINI BİRLİKTE ATALIM!”

Türkiye'nin sağlık alanındaki güçlü altyapısını bilim ve üretimle daha ileriye taşımayı hedeflediklerini belirten Bakan Memişoğlu, hekimlerin, mühendislerin ve sanayicilerin ortak çalışmalarını desteklediklerini ifade etti. Kendi ilacını, aşısını ve tıbbi cihazını geliştiren bir Türkiye hedefiyle hareket ettiklerini vurgulayan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Fikirden Ürüne Üreten Sağlık” anlayışıyla bilimsel çalışmaların somut ürünlere dönüşmesini istediklerini belirtti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin kanser tedavisine yönelik yeni ilaç molekülü çalışmaları ile havadaki virüsleri tespit edebilen yenilikçi algılama sistemlerine değinen Bakan Memişoğlu, üniversitenin tıp, eczacılık ve mühendislik fakültelerinin iş birliğiyle yürüttüğü araştırmaları değerli bulduklarını belirtti. TÜSEB aracılığıyla araştırmacıların ve sanayicilerin yanında olduklarını kaydeden Bakan Memişoğlu, sağlık alanında yeni fikri, projesi veya üretim imkânı bulunan herkesi birlikte çalışmaya davet ederek “Gelin, geleceğin sağlık teknolojilerine Türkiye imzasını birlikte atalım!” dedi.

Açılışı gerçekleştirilen Alaplı Devlet Hastanesinin 50 hasta yatağı, 16 polikliniği, ameliyathaneleri ve yoğun bakım yataklarıyla vatandaşlara nitelikli sağlık hizmeti sunduğunu belirten Bakan Memişoğlu, hastanenin ilçenin sağlık hizmetlerine önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin ise 30 diş ünitiyle hizmet vereceğini aktaran Bakan Memişoğlu, merkezde çocuk diş sağlığından diş eti hastalıklarının tedavisine kadar farklı alanlarda sağlık hizmeti sunulacağını kaydetti. Her iki sağlık tesisinin de vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracağını belirten Bakan Memişoğlu, tesislerin Zonguldak'a ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.