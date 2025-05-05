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ABD'den dikkat çeken göçmen kararı! Kendi istekleriyle dönecek göçmenlere bin dolar ödeyecek

ABD'de Donald Trump yönetimi, ülkelerine kendi istekleriyle dönecek düzensiz göçmenlere bin dolar destek sağlayacağını duyurdu.

ABD'den dikkat çeken göçmen kararı! Kendi istekleriyle dönecek göçmenlere bin dolar ödeyecek
Begüm Özkaynak

ABD İç Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre federal hükümet, düzensiz göçmenlerin dönüşlerini hızlandırmak için yeni bir adım atıyor.

Buna göre yönetim, ABD'de yasa dışı olarak bulunan ve kendi ülkelerine dönmek isteyen düzensiz göçmenlere "seyahat yardımı" kapsamında bin dolar verecek.

Bakanlık, bu destek sayesinde bazı düzensiz göçmenlerin ülkelerine daha hızlı dönme kararı alacaklarını umuyor.

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SINIRDA YAKALANAN KİŞİLER SINIR DIŞI EDİLMEYE BAŞLANMIŞTI

Trump, 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturduğu gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle ABD-Meksika sınırından düzensiz göçmen girişlerini tamamen önleyebilmek için ulusal acil durum ilan etmiş ve bu tarihten sonra sınırda yakalanan kişiler sınır dışı edilmeye başlanmıştı.

(AA)

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göçmen ABD Amerika Birleşik Devletleri dolar yardım
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