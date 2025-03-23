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ABD'den "Dikkatli olun" uyarısı: Roketler kırmızı alarmlar verdirdi, vatandaşlara ikaz gitti

23.03.2025 09:39
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ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, ülkedeki vatandaşlarına roketli saldırılar ve geniş çaplı gösterilerin başlaması nedeniyle güvenlik uyarısı yaptı.

ABD'den "Dikkatli olun" uyarısı: Roketler kırmızı alarmlar verdirdi, vatandaşlara ikaz gitti

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği’nden yapılan yazılı uyarıda, ABD vatandaşlarına ‘dikkatli olmaları ve kişisel güvenlik bilinciyle hareket etmeleri’ tavsiyesinde bulunuldu. Büyükelçilik, vatandaşlarına 'roketler nedeniyle kırmızı alarmların ve geniş çaplı gösterilerin yeniden başlaması da dahil olmak üzere mevcut güvenlik durumundaki gelişmeler' nedeniyle dikkatli olmaları çağrısı yaptı.

ABD vatandaşlarından geniş katılımlı toplantı ve gösterilerden kaçınmaları ve roket, havan topu, insansız hava aracı ile füze atışları sırasındaki kırmızı alarm durumunda en yakın sığınakları öğrenmeleri istendi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail abd
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