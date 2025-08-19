HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD'den Gazze açıklaması

ABD'nin, Hamas'ın kabul ettiği Gazze ateşkes planını tartışmaya devam ettiği belirtildi.

ABD'den Gazze açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, günlük basın toplantısında konuştu. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış çabalarının yanı sıra "dünyanın dört bir yanında patlak veren çatışmalar konusunda" çalıştığını iddia eden Leavitt, "Tabii ki başkan, Gazze'deki çatışmaları sona erdirmek için çok zaman harcıyor, bu çatışmaların da sona ermesini istiyor." dedi.

"ABD BUNU TARTIŞMAYA DEVAM EDİYOR"

Leavitt, AA muhabirinin Hamas'ın dün kabul ettiğini duyurduğu, Katar ve Mısır'ın Gazze'de ateşkes için sunduğu planı ABD'nin destekleyip desteklemediği sorusuna, "Başkanının dün sosyal medyada bu çatışma hakkında çok sert bir açıklama yapmasının ardından Hamas'ın bu teklifi kabul etmesinin bir tesadüf olmadığını düşünüyorum. ABD bunu tartışmaya devam ediyor." yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından dün yaptığı paylaşımda, Gazze'deki İsrailli esirlerin geri dönüşünün Hamas'ın "yok edilmesiyle" mümkün olacağını savunmuştu.

Trump, paylaşımında, "Kalan esirlerin dönüşünü ancak Hamas ile yüzleşildiğinde ve yok edildiğinde göreceğiz. Bu ne kadar çabuk olursa başarı şansı da o kadar yüksek olur." ifadesini kullanmıştı.

ÖNERİYİ KABUL ETMİŞLERDİ

Hamas, dün yaptığı açıklamada, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları öneriyi kabul ettiklerini bildirmişti.

Kahire ve Doha'nın sunduğu yeni ateşkes ve esir takası önerisinin kabul edildiği belirtilen açıklamada, "Hamas ve Filistinli diğer gruplar, ara bulucu ülkeler Mısır ve Katar'ın dün sunduğu öneriyi kabul ettiklerini ilettiler." ifadesine yer verilmişti.

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Rutte görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Rutte görüştü
CHP'li başkan hakkında AK Parti iddiası! Açıklama geldiCHP'li başkan hakkında AK Parti iddiası! Açıklama geldi

Anahtar Kelimeler:
Gazze abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
2 çocuk genç kızları taciz etti... Akıllara Hakan Çakır cinayeti geldi

2 çocuk genç kızları taciz etti... Akıllara Hakan Çakır cinayeti geldi

CHP'li başkan hakkında AK Parti iddiası! Açıklama geldi

CHP'li başkan hakkında AK Parti iddiası! Açıklama geldi

Polis memuru, eşini öldürmüştü! Korkunç olayın detayları ortaya çıktı

Polis memuru, eşini öldürmüştü! Korkunç olayın detayları ortaya çıktı

İBB borsası iddiası gündem olmuştu! Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci kararı

İBB borsası iddiası gündem olmuştu! Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci kararı

'Taban aylığa 5 bin TL' Teklif sonrası memur için zam ihtimalini verdi

'Taban aylığa 5 bin TL' Teklif sonrası memur için zam ihtimalini verdi

Fenerbahçe yeni transferini duyurdu!

Fenerbahçe yeni transferini duyurdu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.