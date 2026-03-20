ABD'den Hizbullah kararı! Yaptırım listesine alındılar

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah'ı desteklediğini iddia ettiği bazı kişi ve kuruluşları yaptırım listesine aldığını duyurdu. Açıklamada, söz konusu kişi veya kuruluşlar hakkında detaylı bilgi verilmedi.

ABD'den Hizbullah kararı! Yaptırım listesine alındılar

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "ABD, bugün, Hizbullah'ı destekleyen küresel bir finans ağını bozmak için yaptırımlar uyguluyor." ifadesi kullanıldı.

ABD den Hizbullah kararı! Yaptırım listesine alındılar 1

DETAYLI BİLGİ VERİLMEDİ

Yaptırımların, Orta Doğu, Avrupa ve Kuzey Amerika'da çeşitli şirket ve projeler aracılığıyla Hizbullah'ın finans ekibi için para aklama ve fon toplama faaliyetlerinde bulunan kişi ve kuruluşları hedef aldığı belirtilen açıklamada, ABD’nin, bu finans kanallarını keserek, Hizbullah'ın yeteneğini sınırlamak için somut adımlar attığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu kişi veya kuruluşlar hakkında detaylı bilgi verilmezken, Hizbullah’ın, İsrail'e yönelik "pervasız saldırıları" ile, İran adına "terörizmi", Lübnan halkının barış ve güvenliğinden daha öncelikli tuttuğunu gösterdiği ve Lübnanlı sivilleri normal yaşamdan mahrum bıraktığı savunuldu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir ülke daha savaşa katıldı! İngiltere'den ABD'ye İran onayıBir ülke daha savaşa katıldı! İngiltere'den ABD'ye İran onayı
İstanbul’da helikopter destekli ‘Huzur İstanbul’ uygulamasıİstanbul’da helikopter destekli ‘Huzur İstanbul’ uygulaması

Canlı Skor
ABD Amerika Birleşik Devletleri Hizbullah
En Çok Okunan Haberler
İran Devrim Muhafızları duyurdu, savaşta bir ilk!

İran Devrim Muhafızları duyurdu, savaşta bir ilk!

İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Evlilik sözleşmesini yeniledi! Ömür boyu aylık ödenecek rakam...

Evlilik sözleşmesini yeniledi! Ömür boyu aylık ödenecek rakam...

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

'Dengeler değişiyor' Zafer Ergezen altın için en kritik seviyeyi verdi

'Dengeler değişiyor' Zafer Ergezen altın için en kritik seviyeyi verdi

En Çok Aranan Haberler

