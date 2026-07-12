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ABD'den Hürmüz Boğazı açıklaması: 'Tüm gemilere açık'

Dün İran'ın kapatıldığını duyurduğu Hürmüz Boğazı'yla ilgili bugün ABD'den yeni bir açıklama geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Hürmüz Boğazı’nın uluslararası su yolundan yasal olarak geçiş yapmak isteyen tüm gemilere açık olduğunu bildirdi.

ABD'den Hürmüz Boğazı açıklaması: 'Tüm gemilere açık'
Ufuk Dağ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, “Hürmüz Boğazı, uluslararası su yolundan yasal olarak geçiş yapmak isteyen tüm gemilere açıktır. ABD ordusu, İran'ın haksız saldırganlığına, tacizlerine, tehditlerine ve keyfi beyanlarına rağmen seyrüsefer özgürlüğünü sağlamak amacıyla konuşlanmış ve hazırlıklıdır. Boğaz İran'ın kontrolünde değildir. Trafik akışı sürmektedir” ifadeleri kullanıldı.

ABD den Hürmüz Boğazı açıklaması: Tüm gemilere açık 1

İRAN DÜN KAPATILDIĞINI DUYURMUŞTU

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması dün, "yabancı müdahalenin yol açtığı istikrarsız güvenlik durumu nedeniyle, Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını" duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda yabancı müdahale ve gemilerin "yetkisiz rotalarda" seyretmeye çalışmasının güvenlik sorunlarına yol açtığı öne sürüldü.

Daha önce yabancı müdahalelerin ve gemilerin rotalarının izinsiz şekilde belirlenmesine karşı uyarıda bulunulduğu belirtilerek, birkaç saat önce bazı gemilerin bu uyarıları dikkate almadığı ve "yetkisiz rotalarda" ilerlemeye çalıştığı ifade edildi.

ABD den Hürmüz Boğazı açıklaması: Tüm gemilere açık 2

Uyarılara rağmen rotasını değiştirmeyen ve deniz güvenliğini tehlikeye attığı öne sürülen gemilerden birinin, Devrim Muhafızları Ordusu Donanması tarafından uyarı atışlarıyla durdurulduğu aktarılarak, "Bu olay sonucunda ve yasadışı yabancı müdahale nedeniyle ortaya çıkan bu istikrarsız güvenlik durumu sebebiyle, Hürmüz Boğazı ikinci bir duyuruya kadar kapatılacak." denildi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı bölgesinde Amerikan müdahaleleri sona erene kadar hiçbir gemiye geçiş izni verilmeyeceği belirtilerek, "Amerikan-Siyonist düşmanın topraklarına girmesine izin veren ülkeler, bu müdahalenin sonuçlarından sorumlu tutulacaktır." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
İran abd Hürmüz Boğazı
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