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Zonguldak’ta sıcak hava bunalttı, vatandaşlar plaja akın etti

Zonguldak’ta hafta sonu hava sıcaklıklarının artmasını fırsat bilen vatandaşlar, serinlemek için Kapuz Plajı’na akın etti. Yoğun ilginin yaşandığı plajda renkli görüntüler ortaya çıktı.

Zonguldak’ta sıcak hava bunalttı, vatandaşlar plaja akın etti

Kent genelinde artan hava sıcaklıkları hafta sonu tatiliyle birleşince, bölge halkı soluğu sahillerde aldı. Zonguldak’ın en çok tercih edilen noktalarından biri olan Kapuz Plajı, erken saatlerden itibaren vatandaşların akınına uğradı. Plaja gelen tatilcilerden bazıları kumsalda güneşlenmeyi tercih ederken, kimileri ise Karadeniz’in serin sularına girerek sıcak havanın etkisinden kurtulmaya çalıştı. Sahildeki kalabalığın yanı sıra denizin içinde de hareketli anlar yaşandı. Bazı vatandaşlar ayakta kürek sörfü (SUP) tahtalarına binip kürek çekerek denizin ve güzel havanın keyfini doyasıya çıkardı. Aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte plaja gelen Zonguldaklıların oluşturduğu yoğunluğun hafta içi de devam etmesi bekleniyor.

Zonguldak’ta sıcak hava bunalttı, vatandaşlar plaja akın etti 1

Zonguldak’ta sıcak hava bunalttı, vatandaşlar plaja akın etti 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak
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