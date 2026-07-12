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Ağrı Dağı'nda korkunç olay! 3 ay 20 gün sonra böyle bulundu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Ağrı Dağı'na tırmanan 58 yaşındaki Sevim Yılmaz, gruptan ayrılıp rakım olarak daha düşük bir noktadaki kamp alanına doğru yola çıktı. Ancak Yılmaz'dan bir daha haber alınamadı. Mart ayında kaybolan Yılmaz'ın cansız bedeni 3 ay 20 gün sonra bölgedeki bir İHA tarafından tespit edildi.

Ağrı Dağı'nda korkunç olay! 3 ay 20 gün sonra böyle bulundu

Edinilen bilgiye göre, Doğubayazıt ilçesindeki Ağrı Dağı'nda 22 Mart Pazar günü zirve tırmanışı yapan bir gruptan ayrılan Sevim Yılmaz'dan haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Ağrı Dağı nda korkunç olay! 3 ay 20 gün sonra böyle bulundu 1

HİPOTERMİ İHBARI SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

İlk ihbarda, Ağrı Dağı'nın yaklaşık 4 bin 700 metre rakımında bulunan bir grup dağcının mahsur kaldığı ve hipotermi riski altında olduğu bildirildi. Bunun üzerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE ve İl Özel İdaresi ekiplerinden oluşan 19 personel, 5 araç ve 2 iş makinesi bölgeye sevk edildi.

DÜŞÜK RAKIMDAKİ KAMP ALANINA GİTMEK İSTEMİŞTİ

Ekiplerin ilk incelemesinde, rehber eşliğinde tırmanış gerçekleştiren 5 kişilik gruptaki 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Dağcılar güvenli bölgeye indirilirken, daha düşük rakımdaki kamp alanına dönmek üzere gruptan ayrılan Sevim Yılmaz'ın kampa ulaşmadığı tespit edildi.

Bunun üzerine 23 Mart sabahı arama çalışmaları Yılmaz'ın bulunmasına yönelik genişletildi.

SEFERBER OLUNDU

AFAD ve JAK ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalara jandarmaya ait keşif uçağı, emniyete ait insansız hava araçları (İHA), dronlar ile profesyonel dağcılardan oluşan ekipler de destek verdi. Çalışmalarda toplam 52 personel, 11 araç, 3 iş makinesi, 1 jandarma keşif uçağı, 2 İHA ve 3 dron görev yaptı.

Ağrı Dağı nda korkunç olay! 3 ay 20 gün sonra böyle bulundu 2

3 AY 20 GÜN SONRA BULUNDU

Olumsuz hava ile zorlu arazi şartlarına rağmen sürdürülen arama faaliyetleri kapsamında, kayboluşunun üzerinden 3 ay 20 gün geçmesinin ardından bir İHA tarafından elbise ve insan bedeni tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, yapılan incelemede cansız bedene ulaştı. Cesedin bulunduğu noktadan alınarak Ağrı Dağı'ndan indirilmesi için çalışma başlatıldı.

Bulunan cesedin kimliğinin kesin olarak belirlenebilmesi amacıyla DNA incelemesi yapılacağı, test sonuçlarının ardından cesedin Sevim Yılmaz'a ait olup olmadığının netlik kazanacağı öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Dağı
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