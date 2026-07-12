Trump ile İran Hürmüz Boğazı çelişkisi! "Dün anlaştık, bugün..."

ABD ile İran arasındaki gelişmeler dünya kamuoyu tarafından yakınen takip edilirken ABD Başkanı Donald Trump'tan her gün yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerine ilişkin Tahran cephesi 'mümkün değil' açıklaması yaparken Trump ise 'Bize göre açık' yanıtında bulundu.

'DÜN ANLAŞTIK, BUGÜN VURDULAR'

ABD ile İran'ın bir gün önce anlaşmaya varmak üzere olduğunu öne süren Trump, "Dün onlarla bir anlaşmamız vardı. Her şeyden vazgeçiyorlardı. Sonra birden, iki saat sonra bir gemiyi insansız hava aracıyla vurdular. Bu insanlarda bir sorun var." ifadelerini kullandı.

ABD ordusu, son saldırılarında İran'a ait 140 askeri hedefi vurduğunu açıklamıştı.

İRAN 'KAPALI', TRUMP 'AÇIK' DİYOR

Ayrıca Trump, Hürmüz Boğazı'nın durumu konusunda da çelişkili açıklamalarda bulundu.

İran'da boğazdan geçişlere ilişkin yeni protokolü denetlemekle görevli yetkili kurum, gemi geçişlerinin "mümkün olmadığını" açıkladı. Trump ise CNN'e yaptığı değerlendirmede, "Bize göre açık." dedi.