Arakçi, BM Lübnan Özel Koordinatörü Arnault ile bir araya geldi

ABD-İran arasındaki müzakere sürecine ilişkin belirsizlik sürerken, Tahran yönetimi Lübnan'a ilişkin diplomatik temaslarını sürdürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bu çerçevede başkent Tahran’da Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Koordinatörü Jean Arnault ile bir araya geldi.

İRANLI BAKAN BM TEMSİLCİSİYLE BİR ARAYA GELDİ

İran devlet televizyonu IRIB'in aktardığına göre görüşmede, bölgedeki son gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Temasların içeriğine ilişkin henüz herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.

İSRAİL-LÜBNAN MESELESİ

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurması, ABD, İsrail ve İran arasında sağlanan ateşkesin geleceği açısından büyük önem taşıyor. İran'dan daha önce yapılan açıklamalarda, Lübnan'a yönelik saldırıların sürmesinin taraflar arasındaki çatışmaları yeniden alevlendirebileceği belirtilmişti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır