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ABD'den İran'la olası nükleer anlaşma açıklaması: "Uranyum zenginleştirme olanağı masada yok"

ABD'nin İran'la yürüttüğü nükleer anlaşma sürecinde yeni bir açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusundaki tavrının net olduğunu ve İran'a sundukları nükleer anlaşma önerisinde "uranyum zenginleştirme" imkanı olmadığını belirtti.

ABD'den İran'la olası nükleer anlaşma açıklaması: "Uranyum zenginleştirme olanağı masada yok"

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde ABD ile İran arasındaki nükleer görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Leavitt, Amerikan medyasına yansıyan ve "ABD'nin İran'a sunduğu taslak öneride Tahran'a sınırlı oranda uranyum zenginleştirme imkanının verildiğine" yönelik haberleri değerlendirdi.
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"AYRINTILARI HAKKINDA YORUM YAPMAYACAĞIM"

ABD'li Sözcü, "Bu iddiaların ayrıntıları hakkında yorum yapmayacağım. Biz medya üzerinden müzakere yürütmüyoruz. Özel Temsilci (Steve) Witkoff'un yürüttüğü görüşmeler ve müzakerelere saygı duyuyoruz. Başkan (Trump) dün gece Truth Social'daki hesabından tutumunu çok net bir şekilde ortaya koydu." değerlendirmesini yaptı.

Leavitt, Trump'ın, "Potansiyel anlaşmamızda hiçbir şekilde uranyum zenginleştirmeye izin olmayacak." şeklindeki paylaşımının, bu konudaki tutumlarının açık bir ifadesi olduğunu vurguladı.
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"KABUL EDİLEBİLİR" BİR ÖNERİ

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'un İran tarafına ayrıntılı ve "kabul edilebilir" bir öneri sunduğunu söyleyen Leavitt, "Başkan, bu teklifin kabul edilmesini umuyor ve kabul edilmezse İran'ın ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacağını belirtiyor." yorumunu yaptı.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran nükleer enerji abd
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