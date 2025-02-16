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ABD'den İsrail'e ölümcül sevkiyat! Biden durdurmuştu, Trump onay verdi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
16.02.2025 16:37
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İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları devam ederken Biden hükümeti, 1 ton ağırlığında olan ölümcül bombaların Tel Aviv yönetimine sevkiyatını durdurmuştu. ABD Başkanı Trump göreve gelmesinden sonra durdurulan sevkiyata onay verdi. Yüksek tonajlı bombalar, İsrail'e ulaştı. MK-84 türü 1 tonluk bombalar Aşdod Limanı'ndan İsrail hava üslerine nakledildi.

ABD'den İsrail'e ölümcül sevkiyat! Biden durdurmuştu, Trump onay verdi

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump tarafından İsrail'e satışı onaylanan 1 ton ağırlığında bin 800 bomba Aşdod Limanı'na indirildi.

HAVA ÜSLERİNE NAKLEDİLDİ

Eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından satışı durdurulan, daha sonra Trump tarafından onaylanan MK-84 türü 1 tonluk bombalar, İsrail hava üslerine nakledildi.

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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, bu sevkiyatın İsrail ordusu için çok önemli olduğunu ve ABD ile İsrail arasındaki güçlü bağı yansıttığını belirtti.

Katz, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile görüşmesinde İsrail'e gerekli tüm araçları sağlamaya devam etme taahhüdü aldığını ifade etmişti.

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BIDEN SEVKİYATI DURDURMUŞTU

ABD'de Biden yönetimi, Gazze'de şiddetli saldırılar düzenleyen ve yoğun nüfuslu Refah kentini hedef alma tehdidinde bulunan Binyamin Netanyahu hükümetini desteklediği için aldığı eleştirilere karşı, bir tonluk ve 227 kilogramlık bombalardan oluşan bir sevkiyatı durdurduğunu açıklamıştı.

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Daha sonra 227 kilogramlık bombaların ABD'den İsrail'e sevk edileceği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Anahtar Kelimeler:
İsrail Donald Trump bomba abd
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